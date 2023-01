V Praze budou pokračovat povolební jednání Spolu, Pirátů a STAN

Praha - Povolební vyjednávání v Praze budou dnes pokračovat setkáním týmů Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), Pirátů a STAN. Jednání v pondělí odblokovalo vystoupení Pirátů z Aliance stability, kterou uzavřeli s Prahou Sobě, a rovněž nabídka Spolu Pirátům a STAN na šest míst v 11členné radě města. Strany musí ještě doladit detaily spolupráce. Vyjednávání o novém vedení města trvá čtyři měsíce, a je tak nejdelší od vzniku Česka. Volby v Praze vyhrálo Spolu před ANO a Piráty.

Zástupci stran po pondělním setkání novinářům sdělili, že vyjednávání se výrazně posunula a strany budou připravovat podklady pro to, aby mohly ve stranických orgánech schválit návrh koaliční smlouvy a doprovodné dokumenty. Doladit musí například rozdělení kompetencí, které se má od toho dosavadního lišit. Nové vedení města by se pak mohlo volit 16. února.

V uplynulých měsících se strany neshodovaly mimo jiné na počtu zástupců stran v radě. Pirátům a STAN vadil původní návrh Spolu, podle něhož by Spolu mělo v 11členné radě šest zástupců včetně primátora. Rovněž odmítaly návrh vytvořit náměstka primátora pro investice. Podle Pirátů a STAN by tak byly odebrány radním části kompetencí a spolu s menšinou v radě by ji tak pouze doplňovali do celkového počtu. Spolu zase vadila snaha Pirátů, a původně i STAN, aby v radě byla Praha Sobě.