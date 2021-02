V Praze bude o víkendu European Open judistů, asi i s Krpálkem

Praha - Do Prahy se na poslední únorový víkend chystá turnaj European Open judistů. Měl by na něm startovat i olympijský vítěz Lukáš Krpálek, který minulý týden překvapivě prohrál hned svůj první zápas na Grand Slamu v Tel Avivu. Úřadující mistr světa v kategorii nad 100 kilogramů bere turnaj jako kvalitní přípravu, protože kvůli pokračující pandemii koronaviru nemá obvyklé tréninkové kempy.

V UNYP Areně na Podvinném mlýně by se měly prát více než tři stovky judistů z více než třiceti zemí ze všech kontinentů. Početné bude i domácí zastoupení. "Vypadá to, že bude startovat 22, možná 23 mužů a šest žen. Ze širší české špičky určitě nenastoupí David Pulkrábek, která má zdravotní potíže po covidu, a Jiří Petr, který byl zraněný od mistrovství Evropy," uvedl na on-line tiskové konferenci reprezentační šéftrenér Petr Lacina.

Naopak Krpálek by neměl chybět. "Start na 80 procent, 90 procent proběhne. Bude to pro mě takový tréninkový start směrem k přípravě na další turnaje," řekl. Nejistota je způsobená naraženou kostrčí, kterou si vedle porážky s Bělorusem Alexandrem Vachovjakem odvezl z Tel Avivu. "Od soboty se to o hodně zlepšilo, takže to nebude nic vážného. Věřím, že do neděle to bude v richtigu a na tu žíněnku nastoupím. Dneska půjdu do kimona na trénink a uvidím víc," konstatoval.

Počítá s tím, že v pátek nastoupí do turnajové "bubliny". Intenzivnější zápasová zátěž je pro něj nezbytná, protože kempy se konají jen sporadicky. "Pro mě Praha bude důležitá v tom, abych si osahal soupeře, se kterými se budu potkávat na soutěžích. Úplná špička tady nebude, ale i tak na to poprání to bude velmi kvalitní turnaj. Podmínky pro přípravu nejsou ideální, tak jsme zvolili strategii, že budu víc startovat," uvedl Krpálek. Turnaj European Open v Praze dvakrát vyhrál a před třemi lety získal bronz.

Kvůli zápasové praxi plánuje za týden vyrazit na další Grand Slam do Taškentu, po kterém by mohli čeští reprezentanti zůstat v Uzbekistánu na soustředění. "Budeme se snažit takhle domluvit. (Mezinárodní federace) IJF sice zakázala kempy po Grand Slamech kvůli obavám z rizika nákazy, ale je možné se připojit k tréninku domácích," řekl Lacina.

Podle něj není Krpálek ještě v top formě. "Teď je čas, aby to, co nabušil v posilovně, přetavil ve specifickou přípravu. Potřebuje se teď prát. Judisticky na tom není optimálně, to teprve má přijít," uvedl kouč.

Jako přípravu před turnaji důležitými do olympijské kvalifikace bere European Open David Klammert. Judista kategorie do 90 kilogramů se v posledních měsících potýkal s bolavým ramenem, se kterým v lednu nastoupil i do neúspěšného Masters v Dauhá. "Musím říct, že se to hodně lepší. Soustředění v maďarské Tatě jsem dokázal jet v plném rozsahu. Uvidíme, jak to bude teď v Praze při zápasech," řekl.

V roce 2018 získal před domácím publikem stříbro. "Jdu do toho nejen s cílem se rozeprat. Dlouho jsem si nesáhl na medaili, chtěl bych zabojovat o medaile, abych v sobě získal pocit šampiona. Hned by se mi líp odjíždělo do Uzbekistánu, kde budu bojovat na vyšším levelu," svěřil se.

Turnaj se může uskutečnit díky výjimce ministerstva zdravotnictví. Opatření budou obdobná jako na listopadovém ME, tedy izolace všech účastníků a prázdné tribuny.