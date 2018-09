Praha - Více než sto míst v Praze a v dalších 23 městech dnes oživí sousedské slavnosti Zažít město jinak. Lidé si užijí ulice bez aut, plné koncertů, divadel, workshopů, pokusů nebo přednášek. Akci, která se koná již potřinácté, pořádá spolek Auto*Mat a program připravují sami místní obyvatelé. Letošní téma, které propojí jednotlivé lokality, zní Město snů.

"Na počátku slavností Zažít město jinak byl taky sen. Sen o tom, jak by mohlo vypadat Smetanovo nábřeží bez aut, sen o tom, jak by pražské ulice mohly ožít sousedskou zábavou a jak by to vypadalo, kdyby se dopravní komunikace a hřiště na chvíli proměnily na hřiště a zahrádky," uvedl hlavní koordinátor akce Martin Šotola ze spolku Auto*Mat. Dodal, že akce si i po 13 letech udržuje svou počáteční energii a stále láká další organizátory i návštěvníky. Řada zapojených subjektů pak podle něj začala organizovat i další sousedské akce během roku.

Návštěvníky dnes čekají originální aktivity jako například výměna výpěstků a semínek, koštování domácího piva, kváskový a slizový workshop nebo koncert na střeše kostela. Soutěžit se bude také o nejlepší buchtu z Podolí, pomazánku z Břevnova nebo o nejlepší hlubočepskou lahůdku z brambor. V programu se nezapomíná ani na seniory, v Podolí pro ně bude lekce jógy, na Zahradním Městě zase setkání pamětníků a v Michli výstava historických fotografií. V Osinalické ulici v Praze 8 se ponese celý den v duchu první republiky.

Letos poprvé se k akci připojí také přehlídka dvorků a vnitrobloků. Sousedé tak mohou načerpat inspiraci, jak společné prostory lépe využít.

Kompletní program a seznam lokalit jsou k dispozici na webu akce.