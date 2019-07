V Praze a Bernu vzniká česko-švýcarská road movie Ztraceni v ráji

Praha - V Praze a Bernu vzniká road movie Ztraceni v ráji, podle autorů první film natáčený v česko-švýcarské koprodukci. Natáčí ho začínající švýcarská režisérka Fiona Zieglerová, která studovala v Praze pod vedením režisérky Věry Chytilové. V hlavních rolích komedie, založené na zkušenostech Zieglerové se střetem české a švýcarské kultury, se představí švýcarský herec Dominique Jann a česká herečka Hana Vagnerová. Premiéra filmu je naplánována na podzim příštího roku. Novinářům to oznámila producentka Kristýna Michálek Květová.

Snímek vypráví příběh Evžena, který se narodil ve Švýcarsku, ale jeho otec pochází z Česka. Evžen proto odcestuje do Čech, kde v Praze provozuje hudební klub. Tam se seznámí s Annou, do které se zamiluje. "Film odráží zkušenosti režisérky Fiony Zieglerové, zkušenosti jejího života mezi dvěma světy. Je to komediální road movie, která pracuje s absurdním humorem. Ten vzniká na základě situací střetu konzervativního buržoazního švýcarského světa se světem bohémským a svobodným v České republice," uvedla producentka.

Debutující Zieglerová, která se při studiích na pražské FAMU naučila česky, se rozhodla natočit film znázorňující rozdílnost české a švýcarské kultury. "Je to pro mě velká výzva, pracovat na prvním celovečerním filmu ve dvou jazycích a v rámci dvou zemí a kultur - mým cílem a i smyslem tohoto filmu je, vytvořit most mezi těmito dvěma zeměmi. Ty jsou historicky propojeny už od doby, kdy se Švýcarsko stalo domovem tisíců emigrantů z Československa po srpnové okupaci," uvedla režisérka.

Evžena hraje Jann, nositel švýcarské filmové ceny za film Luftbusiness. Annu si zahraje Vagnerová, kterou diváci mohli vidět například ve filmech Bajkeři či Milada. Zahrála si také v seriálu Vyprávěj, za který získala v roce 2011 televizní cenu za objev roku. Roli Evženova otce získal Ivan Pokorný, který má zkušenosti s životem mezi dvěma kulturami. V roce 1983 emigroval do Rakouska. Na rozdíl od své postavy se ale v roce 1995 vrátil do Česka. Před emigrací se objevil v menších rolích v několika filmech, třeba v Amadeovi Miloše Formana. V posledních letech vystupuje spíše v divadle a režíruje televizní filmy.

Protože se film odehrává jak v Bernu, tak v Praze - například v Národní galerii, byl podpořen i nadací Prague Film Fund. "Hlavní cíl Prague Film Fund je, aby byla Praha ve filmech zobrazována jako Praha. Často se to ale neděje, a je zobrazována jako Vídeň nebo Paříž. I proto jsme si dali její ztvárnění jako jednu z hlavních podmínek pro podporu z našeho fondu. Tento film to přesně splňuje," uvedla za nadační fond Tereza Moravcová.