V Praze 1 bude do Senátu kandidovat bývalý ředitel zoo Fejk

Ilustrační foto - Bývalý ředitel pražské zoologické zahrady a České národní budovy v New Yorku Petr Fejk (na snímku z 18. srpna 2009) bude v podzimních senátních volbách kandidovat v obvodu Praha 1. Oznámil to 31. července 2020 České tiskové kanceláři. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - V obvodu Praha 1 bude v podzimních senátních volbách kandidovat bývalý ředitel pražské zoologické zahrady a České národní budovy v New Yorku Petr Fejk. ČTK dnes řekl, že již dříve dostával nabídky kandidovat do veřejných funkcí, nyní se však rozhodl sám, protože se již cítí být ve věku, který odpovídá senátnímu křeslu. Kandidaturu pětapadesátiletý Fejk podává za místní Iniciativu občanů. V obvodu se s ním o mandát utká dosavadní senátor za obvod Václav Hampl, poslankyně ODS Miroslava Němcová nebo zastupitel Prahy 2 a aktivista Robert Veverka za Piráty.

Fejk řekl, že dříve nabídky kandidatury včetně té senátní odmítal. "Byly to spíš nabídky klukovi z plakátu," uvedl s odkazem na popularitu, které se těšil jako ředitel trojské zoo. Funkci zastával mezi lety 1997 a 2009, poté ho nahradil stávající ředitel Miroslav Bobek. Fajk následně necelý rok zastával funkci ředitele Českého centra a České národní budovy v New Yorku. Krátce působil také jako firemní ombudsman kvality služeb Českých drah, po kritice výše své odměny rezignoval.

Konkrétní program a priority chce Fejk představit na tiskové konferenci začátkem září. V obecné rovině řekl, že si připadá dostatečně zkušený na to, aby se stal senátorem, a zároveň by chtěl přispět ke zlepšení české politické kultury, která mu připadá čím dál nepochopitelnější. "Jako by dneska bylo jedno, jestli je něco pravda, nebo ne," uvedl. Dodal, že mu přijde zvláštní, že pravidla v českém státu určují lidé, kteří strávili život jako predátoři a nyní předstírají, že jsou altruisté.

Fejk řekl, že kandidovat bude bez sponzorů a neplánuje nákladnou kampaň. Zdůraznil, že věří v demokratický právní stát a Evropu. Senát by také podle něj měl být otevřenější a přístupnější běžným lidem, nikoliv "takovým až aristokratickým spolkem".

Registraci do podzimních voleb do Senátu v obvodu Praha 1 podalo podle informací radnice osm kandidátů, jejich seznam bude k dispozici po ověření splnění požadavků v pondělí. Kandidaturu již veřejně ohlásil dosavadní senátor Hampl, o křeslo se bude ucházet také Němcová, Veverka, ředitel neziskové organizace Jakub Štědroň za ČSSD, antropolog Ivo T. Budil za Trikolóru a architekt Milan Urban za SPD. Vládní hnutí ANO v obvodu kandidáta nepostaví.