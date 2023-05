V Portugalsku skončilo pátrání kvůli zmizení britské dívky z roku 2007

Lisabon - Policisté na jihu Portugalska dnes po třech dnech ukončili pátrání po důkazech, které by mohly objasnit zmizení britské dívky Madeleine McCannové z roku 2007. Informovala o tom dnes agentura DPA. Operaci prováděla na žádost německých vyšetřovatelů portugalská policie za asistence britských a německých kolegů. Zatím není jasné, zda policisté našli něco, co by jim pomohlo případ objasnit. Agentura Reuters napsala s odvoláním na svůj zdroj, že "není o čem informovat".

"Samozřejmě že máme jistá očekávání, ale nejsou velká," řekl agentuře Reuters před skončením pátrání německý prokurátor Christian Wolters. "Stále hledáme tělo, ale samozřejmě nejen to, ale i jiné věci, například nález části oblečení by mohl vyšetřování pomoci," dodal Wolters.

Pátrání se odehrávalo u přehrady Arade, která leží asi 50 kilometrů od přímořského letoviska Praia da Luz, ze kterého Madeleine zmizela 3. května 2007 krátce před čtvrtými narozeninami. Stalo se to večer, když její rodiče večeřeli s přáteli v blízké restauraci. Pokoj, v němž kromě Madeleine nechali také o rok mladší dvojčata, podle svých slov pravidelně kontrolovali. Při návratu kolem 22:00 zjistili, že Madeleine zmizela, a ihned to oznámili policii.

Od úterý pátrali po možných důkazech u přehrady Arade desítky policistů, pomáhali jim i potápěči a speciálně vycvičení psi. Podle portugalských médií bylo hledání původně plánováno na dva dny a bylo o den prodlouženo. Akci iniciovalo státní zastupitelství v německém Braunschweigu, které v této souvislosti vyšetřuje šestačtyřicetiletého Němce Christiana Brücknera. Je podezřelý, že holčičku unesl a zabil. Wolters DPA řekl, že pátrání se uskutečnilo kvůli "vývoji z poslední doby", aniž to dál upřesnil. Brückner, který je ve vězení kvůli znásilnění 72leté Američanky v Praia da Luz v roce 2005, obvinění odmítá.

Případem se zabývala i portugalská i britská policie. Portugalští vyšetřovatelé v roce 2007 označili za podezřelé rodiče, oficiální obvinění proti nim ale nevznesli a v roce 2008 je formálně zbavili podezření. Policisté se domnívali, že Madeleine mohla zemřít nešťastnou náhodou a rodiče pak její tělo ukryli. Další z verzí vyšetřování byl únos či násilný čin. V roce 2020 oznámili němečtí vyšetřovatelé, že mají podezřelého.

Portugalského vyšetřovatele Gonçala Amarala, který o případu napsal knihu Maddie - Pravda o lži, Kate a Gerry McCannovi žalovali v Portugalsku za pomluvu. Lisabonský soud v roce 2015 nařídil Amaralovi zaplatit rodičům půl milionu eur (asi 11 milionů Kč) jako odškodné, nejvyšší soud ale verdikt zrušil. Loni v této souvislosti prohráli McCannovi i spor u Evropského soudu pro lidská práva, kde si stěžovali na rozhodnutí portugalského nejvyššího soudu.