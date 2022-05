V pondělí vydalo Česko 2800 víz Ukrajincům, stejně jako před týdnem

Ilustrační foto - Města a organizace na jihu Čech se snaží zajistit školy a různé aktivity pro děti uprchlíků, kteří by pak mohli nastoupit do zaměstnání. Právě starost o děti příchozí běžence momentálně velmi často omezuje v tom, aby si našli pravidelnou práci. Na snímku z 24. března 2022 je českobudějovické křesťanské rodinné centrum Petrklíč, kde se scházejí české i ukrajinské matky s dětmi, učí se řeč a vzájemně si pomáhají.

Ilustrační foto - Města a organizace na jihu Čech se snaží zajistit školy a různé aktivity pro děti uprchlíků, kteří by pak mohli nastoupit do zaměstnání. Právě starost o děti příchozí běžence momentálně velmi často omezuje v tom, aby si našli pravidelnou práci. Na snímku z 24. března 2022 je českobudějovické křesťanské rodinné centrum Petrklíč, kde se scházejí české i ukrajinské matky s dětmi, učí se řeč a vzájemně si pomáhají. ČTK/Pancer Václav

Praha - Česko udělilo v pondělí lidem zasaženým ruskou invazí na Ukrajinu 2799 speciálních víz. Je to stejně jako minulý týden. Za více než dva měsíce trvání války na Ukrajině dostalo víza dočasné ochrany v České republice 322.822 ukrajinských uprchlíků. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo vnitra na twitteru.

Nejvíce běženců je v Praze. Podle posledních údajů ministerstva dostalo v hlavním městě speciální víza přes 75.000 Ukrajinců. Pomoc pražského centra pro uprchlíky, které slouží pro Prahu a střední Čechy, dosud vyhledalo přes 80.000 lidí. Na začátku rusko-ukrajinského konfliktu se počty odbavených uprchlíků pohybovaly v tisících denně, nyní jde o stovky. Ruská invaze na Ukrajinu začala 24. února.

Cizinecké policii se v pondělí nahlásilo 4774 běženců. Od začátku ruské agrese na konci února se jich zaregistrovalo 214.751. Nahlašovat se nemusí děti do 15 let, kteří podle posledních údajů tvoří zhruba třetinu uprchlíků. Ukrajinských uprchlíků ve věku 15 až 18 lety, kteří získali v ČR dočasnou ochranu, je necelých sedm procent, dospělých do 65 let téměř 59 procent a starších 65 let 3,5 procenta, plyne z údajů ministerstva k dnešku. Mezi dospělými Ukrajinci s dočasnou ochranou převažují s téměř 74 procenty ženy.

Uprchlíci musí od počátku týdne hlásit změnu adresy pobytu v České republice do tří dnů místo dosavadních 30. Stejně se zkrátila lhůta pro nahlášení u cizinecké policie po vstupu do Česka. Podle ministerstva vnitra to umožní například lépe využít ubytovací kapacity v jednotlivých obcích.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) splnilo prodloužení lhůty na 30 dnů svůj účel v době výrazně vyšších denních nárůstů počtu příchozích. V současné době je ale nutné, aby veřejná správa co nejdříve věděla o místě pobytu uprchlíků. Rakušan v polovině dubna uvedl, že se počet běženců v Česku ustálil na zhruba 300.000. Ministerstvo sice vydává další víza, někteří Ukrajinci ale z Česka odjíždějí.

Ukrajinci prchající před ruskou invazí dostávají v Česku víza dočasné ochrany, která jim umožňují v zemi pobývat až rok. Zároveň mají přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání, na trh práce a mají nárok na další asistenci, například při ubytování. Víza mohou získat uprchlíci z válečných oblastí i lidé z Ukrajiny, kteří v Česku žijí s povolením k přechodnému pobytu.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) z poloviny měsíce odešlo z Ukrajiny od počátku bojů přes pět milionů lidí. Devadesát procent uprchlíků z Ukrajiny tvoří ženy a děti a většina míří do Polska.