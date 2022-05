V pondělí testy odhalily o čtvrtinu méně případů covidu než před týdnem

Praha - V pondělí v Česku přibylo 1680 nově potvrzených případů covidu-19. Bylo to o čtvrtinu méně než o týden dřív. Snížil se rovněž počet podezření na opakovanou nákazu, a to ze 439 na 329. V nemocnicích je 615 lidí, kteří měli pozitivní test. V mezitýdenním srovnání ubyla třetina hospitalizovaných. Vyplývá to ze statistik na webu ministerstva zdravotnictví.

Incidenční číslo, tedy počet potvrzených případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel za posledních sedm dní, se v pondělí mezitýdenně snížilo ze 141 na 87. Nejvyšší incidence zůstává v Praze, kde na 100.000 obyvatel připadá za týden 151 nakažených. Naopak nejnižší je v Karlovarském kraji, kde je na hodnotě 61.

Nadále ale klesají počty vzorků testovaných na přítomnost nového typu koronaviru. Podle průběžných statistik provedly laboratoře za pondělí 14.500 testů, zhruba o 3000 méně než v úvodní den předchozího týdne.

Snižuje se také zájem lidí o očkování proti závažnému průběhu onemocnění. V pondělí zdravotníci podali 1380 dávek vakcíny, zatímco o týden dříve 2155. Dokončené očkování proti covidu má v ČR téměř 6,9 milionu lidí. Pro posilující dávku si dosud přišlo 4,16 milionu z nich.

V nemocnicích bylo v pondělí 615 pacientů s laboratorně prokázaným covidem. Stav 30 z nich byl těžký. Oproti neděli stoupl počet hospitalizací o 26. V mezitýdenním srovnání ale ubylo 332 pacientů.

Od začátku epidemie předloni v březnu potvrdily laboratoře přes 3,9 milionu případů covidu. S nákazou v Česku zemřelo 40.175 lidí. V průměru připadá za poslední týden 8,7 úmrtí na každý den. Dubnový denní průměr byl 15 úmrtí.