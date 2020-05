V pondělí se otevřou četná muzea, galerie, kina a některé památky

Praha - Od pondělí se budou moci lidé po dvou měsících znovu vydat na výstavy a do muzeí a galerií. Vláda zmírnila svá opatření vydaná proti šíření koronaviru, přesto návštěvníky kulturních institucí stále omezuje a nařizuje nosit v nich roušky, mýt si ruce dezinfekcí a dodržovat dvoumetrové odstupy. Některá muzea a galerie se otevřou až v úterý, protože pondělí je pro ně tradiční zavírací den. Otevřou se také parky a zahrady u některých památek či exteriéry přírodních skanzenů. A mnohé instituce nabízejí až padesátiprocentní slevy na vstupném, aby zájemce přilákaly.

Intenzivnější provoz slibují od pondělí také knihovny, Národní knihovna třeba po týdnu, kdy si mohli lidé jen odnášet knihy domů, otevře i studovny. Vládní harmonogram umožňuje také otevřít pro veřejnost kina a divadla, pokud v nich nebude najednou více než sto lidí, bude obsazena jen každá druhá řada a lidé budou sedět ob jedno sedadlo. Nebudou ale smět být otevřená občerstvení, bary a kavárny v těchto zařízeních. S uvedením premiér distributoři zatím čekají.

Kinaři většinou plánují otevírat a promítat, mnoho divadel včetně Národního divadla, Divadla na Vinohradech, Divadla Na Fidlovačce, Divadla Kalich či Městských divadel pražských ale už do konce sezony hrát pro diváky nebude. Rozvolnění zákazů využívají ke zkoušení her, jejichž přípravu musela přerušit, nebo nastudovávají za dodržování hygienických pravidel nové inscenace a začnou hrát až v září.

V pondělí se otevře třeba Národní muzeum, které zpřístupní několik objektů včetně Historické budovy, nikoli však Novou budovu naproti. Přístupné bude České muzeum hudby, Náprstkovo muzeum, Dvořákovo a Smetanovo muzeum, památník na Vítkově nebo Národopisné muzeum. Do 15. června bude vstupné snížené na polovinu.

Od pondělí se otevře také většina židovských památek v Praze, s téměř padesátiprocentní slevou budou moci lidé přijít na světově proslulý Starý židovský hřbitov, do Maiselovy, Pinkasovy nebo Klausové synagogy. V úterý plánuje otevřít i Národní galerie Praha. Zpřístupní stálé expozice ve Veletržním paláci, Schwarzenberském paláci a Klášteře sv. Anežky České. Ve Veletržním paláci mohou lidé vidět i dočasné výstavy, které začaly před uzavřením institucí, tedy přehlídku Kurta Gebauera, Podoby brutalismu v Praze nebo Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích.

Národní památkový ústav částečně otevře od pondělí přes 20 památek ze stovky objektů, které spravuje. Zpřístupní některé zříceniny hradů, hradní nádvoří, zámecké parky a zahrady. Své brány otevřou například hrady Trosky a Točník, Zahrady pod Pražským hradem, Květná zahrada v Kroměříži, návštěvníci mohou zavítat také do zahrady vily Stiassni v Brně, do parku v Buchlovicích nebo do areálu hradu Rabí. Hlavní sezona na památkách, včetně jejich interiérů, pak začne 25. května.