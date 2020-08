V Polsku rostou počty nakažených, Mexiko třetí v počtu obětí

Washington/Mexiko/Varšava - V USA zemřelo v pátek v souvislosti s koronavirem nejméně 1453 osob, nejvíce od 27. května. Mexiko v počtu mrtvých s nemocí covid-19 překonalo Británii a má nyní třetí nejvyšší počet obětí na světě. Celkem zde zemřelo 46.688 osob. Polsko hlásí třetí den po sobě rekordní nárůst případů koronaviru. Nejvíc případů je ve Slezsku u hranic s Českem.

USA hlásí nejvíce koronavirových úmrtí od konce května

Ve Spojených státech zemřelo v pátek v souvislosti s novým koronavirem nejméně 1453 lidí, což je nejvyšší denní nárůst od 27. května. Celkový počet obětí na životech tak vystoupil na 153.882, uvedla dnes agentura Reuters. Počet nakažených se zvýšil nejméně o 66.986 na celkových 4,58 milionu. Spojené státy jsou nejhůře zasaženou zemí na světě podle počtu nakažených i podle počtu úmrtí.

Za červenec počet infikovaných vzrostl o 69 procent. Počet mrtvých se pak zvýšil o 20 procent zhruba na 154.000. V 19 státech USA se v červenci počet zjištěných případů nákazy zdvojnásobil.

Nejvíce infikovaných v červenci přibylo na Floridě, a to více než 310.000. Následovaly státy Kalifornie a Texas asi s 260.000 nakaženými. Naopak nejmenší přírůstek zaznamenaly státy Connecticut, Massachusetts, New Jersey a New York.

Spojené státy v červenci překonaly rekord v počtu nových případů nákazy za den, 16. července oznámily 77.000 nově nakažených. V červenci také 33 z 50 amerických států zaznamenalo rekordní denní přírůstek počtu infikovaných a 19 jich podle výpočtu agentury Reuters zaznamenalo rekord v počtu úmrtí s koronavirem za 24 hodin.

V souvislosti s tím, jak se v USA chystají znovu otevřít školy, vzbudila pozornost páteční zpráva Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o rozšíření koronaviru na dětském táboře na nejmenovaném místě ve státě Georgia. Na tábor se tam sjelo 597 dětí, vedoucích a praktikantů z tohoto státu.

K dispozici jsou výsledky testů provedených u 344 z nich - pozitivních bylo 260, tedy 76 procent. Podle vědců se ale nakazit mohlo ještě více lidí, protože ne všichni účastníci tábora byli testováni.

Největší podíl nakažených byl na táboře mezi dětmi ve věku od šesti do deseti let. U řady nakažených se neprojevily žádné příznaky covidu-19, což mohlo přispět k šíření infekce. Na táboře se nemusely povinně nosit roušky a vedoucí v ubikacích nevětrali. Ostatní předpisy týkající se ochrany před šířením koronaviru ale dodržovali. Symptomy nákazy koronavirem se projevily u jednoho praktikanta pět dnů poté, co do rekreačního střediska dorazil.

Mexiko v počtu obětí s covid-19 překonalo Británii

Počet mrtvých s nemocí covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, v Mexiku v pátek vystoupil na 46.688, oznámilo ministerstvo zdravotnictví. Mexiko tak v tomto ohledu překonalo Británii a má třetí nejvyšší počet zemřelých s covidem na světě, vyplývá z výpočtů agentury Reuters.

Mexiko v pátek zaznamenalo rekordních 8458 nových případů nákazy a 688 nových úmrtí. V zemi se už covidem nakazilo 424.637 lidí. Vláda připouští, že skutečný počet nakažených je ve skutečnosti pravděpodobně mnohem vyšší. Mexiko má přes 126 milionů obyvatel.

Prezident Andrés Manuel López Obrador chtěl obnovit ekonomické aktivity a vláda v květnu ohlásila postupný plán uvolňování restrikcí. V hlavním městě se dělníci vrátili do továren v polovině června.

Prezident ale podle kritiků nařídil na začátku epidemie omezení aktivit příliš pozdě a opatření pak uvolnil moc rychle.

López Obrador je podobně jako prezidenti Brazílie nebo Spojených států Jair Bolsonaro a Donald Trump skeptický k nošení roušek. V pátek řekl, že sám začne roušku nosit, až se v Mexiku vypořádají s korupcí. Vzhledem k tomu, do jaké míry se korupce v zemi zabydlela, mnozí Mexičané jeho slova pochopili tak, že prezident roušku nehodlá nosit vůbec, píše server listu The Guardian.

Prezident prohlášením o roušce reagoval na snahu opozice přinutit ho k jejímu nošení soudním příkazem. "Dohodněme se. Pospěšme si a skoncujme s korupcí. Já si pak nasadím roušku a nebudu o tom už mluvit," řekl k tomu López Obrador.

Jak píše The Gurdian, prezident na každodenních tiskových konferencích pořádaných kvůli epidemii míchá do zdravotnických pokynů politická témata a proti onemocnění nabízí vlastní rady - například že proti onemocnění pomůže zhubnout a vyhnout se nekvalitnímu jídlu.

Polsko hlásí třetí den po sobě rekordní růst případů koronaviru

Polsko hlásí další rekordní nárůst počtu případů nákazy novým koronavirem, za uplynulý den je jich 658, o jednoho více než za předchozí den. Nejvíce případů je ve Slezsku, které sousedí s Českou republikou. Ministerstvo zdravotnictví dnes oznámilo, že v souvislosti s koronavirem zemřelo dalších pět lidí.

V zemi se potvrdila nákaza novým koronavirem celkově u 46.346 lidí, počet úmrtí se zvýšil na 1721.

Nejvážnější situace je zejména mezi horníky ve Slezském vojvodství, na které za dnešek připadá 214 dalších nakažených. Zdravotnické úřady rychlý nárůst počtu infikovaných spojují s uvolněním ochranných opatření a s pracovními podmínkami v dolech, kde je obtížné zajistit dostatečný odstup mezi lidmi. V dole PG Silesia, který patří pod Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, je za dnešek hlášeno 36 nových případů nákazy, píše portál Onet.pl. Od začátku pandemie covidu-19 se nakazilo 7500 zaměstnanců dolů na polské straně Slezska, 6500 z nich se uzdravilo.

V Malopolském vojvodství, kde přibylo 157 případů, jsou ohniska nákazy ve dvou domovech s pečovatelskou službou a v poslední době se tam koronavirus rozšířil také mezi účastníky několika svateb a v několika velkých firmách.

Případ infekce hlásí první klub z polské nejvyšší fotbalové ligy. Nakazil se jeden z hráčů Wisly Plock. Klub kvůli tomu zrušil soustředění před novou sezonou, které mělo začít dnes, a poslal do karantény všechny, kdo byli v kontaktu s nakaženým.

Polská vláda zvažuje regionální zpřísnění ochranných opatření, včetně omezení provozu restaurací, obchodů nebo kin. Ministr zdravotnictví Lukasz Szumowski řekl, že se omezení může týkat i svatebních oslav, protože právě ty se staly v minulých týdnech zdrojem nákazy. "Zvažujeme, zda v oblastech s nejvyšším počtem infekcí nezavést omezení pro účast na svatbách," řekl dnes ministr. Vláda teď povoluje svatební účast do 150 hostů.

Denní přírůstek počtu nakažených nad 600 Polsko zaznamenává od čtvrtka, kdy jich bylo 615. V pátek jich bylo 657 a dnes 658. Vláda tento týden nevyloučila obnovu karanténních opatření pro lidi, kteří se vracejí ze zemí, kde se situace také začala zhoršovat. Žádné konkrétní rozhodnutí ale zatím vláda neučinila.

Polsko prvního nakaženého ohlásilo 4. března, 20. března pak vyhlásilo epidemii a po dalších jedenácti dnech omezilo pohyb lidí. Část omezení země zrušila 20. dubna a další uvolnění následovala v květnu a v červnu.

Premiér Mateusz Morawiecki tento týden nevyloučil, že se Polsko bude muset vrátit ke karanténě - hovořil o 12 až 14 dnech. Zvažuje se karanténa pro lidi, kteří přijíždějí ze zemí, kde je nakažených stále mnoho a kde se situace zhoršuje. Morawiecki jmenoval Španělsko, vládní mluvčí navíc také Francii.

Nakažených koronavirem v Německu přibývá, za den je jich 955

V Německu se dál zvyšuje počet nakažených novým typem koronaviru. Za uplynulý den přibylo 955 potvrzených případů infekce, zatímco v pátek to bylo 870 případů a ve čtvrtek 902. V předchozích týdnech se denní bilance držela v Německu až na výjimky mezi 300 a 500 nově nakaženými.

Podle berlínského Institutu Roberta Kocha (RKI) Německo od začátku epidemie registruje 209.653 infikovaných. Počet úmrtí pacientů s nemocí covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, vzrostl za poslední den o sedm na 9148. Z nemoci se dosud vyléčilo 192.700 lidí. Podle agentury DPA je tak v Německu aktuálně přibližně 7800 infikovaných.

Institut už ve čtvrtek varoval před možným příchodem druhé vlny epidemie v Německu. Podle RKI za nárůstem počtu případů stojí nezodpovědné chování lidí, kteří nedodržují epidemická opatření.

Reprodukční číslo bylo k půlnoci z pátku na sobotu podle odhadů RKI 1,13. To znamená, že jeden nakažený infikuje v průměru více než jednoho dalšího člověka, přičemž v Německu toto číslo zachycuje vývoj infekce před asi deseti dny.

RKI zveřejňuje i takzvané sedmidenní reprodukční číslo, které se vztahuje k delšímu období a které tolik nepodléhá denním výkyvům. Podle RKI byla tato hodnota k půlnoci 1,20. DPA uvedla, že toto číslo zachycuje infekční dění před 16 až osmi dny.

Ministr hospodářství Peter Altmaier se vyslovil pro přísnější tresty za porušování opatření přijatých proti šíření koronaviru. "Kdokoli úmyslně ohrozí druhé, musí očekávat, že to pro něj bude mít vážné důsledky," prohlásil ministr.

Rusko má za den méně nákaz koronavirem i úmrtí, chystá očkování

V Rusku se za uplynulý den potvrdil nový koronavirus u 5462 lidí, na komplikace způsobené onemocněním covid-19 tam pak zemřelo 95 lidí. Oznámilo to dnes ruské ministerstvo zdravotnictví. Oba údaje jsou nižší než za předchozí den. Ministr zdravotnictví Michail Muraško také oznámil, že masové očkování proti koronaviru by mohlo v Rusku začít v říjnu.

Rusko v pátek hlásilo 161 mrtvých, tedy téměř o 70 více než dnes. Se započtením nových úmrtí má země celkem 14.058 zemřelých, zatímco počet potvrzených případů nákazy vystoupil na 845.443. Z regionálního pohledu je koronavirem nejvíce zasaženo hlavní město Moskva, na které připadá 4473 mrtvých a 241.359 potvrzených případů nákazy.

Ministr zdravotnictví Muraško podle agentury RIA Novosti oznámil, že masové očkování by v Rusku mohlo začít v říjnu. Jako první přijdou na řadu nejrizikovějších skupiny občanů, což je zdravotnický personál a učitelé.

Muraško dnes řekl, že skončily klinické studie vakcíny a připravuje se dokumentace k zaregistrování látky. Zdroj agentury Reuters tento týden řekl, že látka by k využití mohla být schválena v srpnu. O jaký typ vakcíny přesně jde, ministr neřekl.

Premiér Michail Mišustin minulý týden řekl, že vývojem vakcíny se zabývá 17 ruských vědeckých pracovišť. Bezpečnost se podle něj prokázala u čtyř z 26 zkoumaných typů.