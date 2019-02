Varšava - Polský ministr zemědělství Jan Krzysztof Ardanowski nemá signály, že by inspektoři Evropské komise (EK) při kontrole polských jatek zaznamenali nějaká dramatická odhalení, "a to byli všude". Ministr to na závěr inspekce z Bruselu dnes řekl novinářům stanice Radio Zet. Kontroloři podle něj navštívili skoro 1300 jatek.

Zpráva o poznatcích inspekce, zaměřené na fungování úředních kontrol při produkci hovězího a dodržování unijních požadavků, má být podle médií zveřejněna během měsíce. Pak by mělo být jasné, zda se EK bude domáhat od Varšavy dalších kroků.

"Inspektoři navštívili podniky, které si vybrali," řekl Ardanowski. "Jsem rád, že vůbec přijeli. Je to poněkud rutinní kontrola, ale jsem potěšen, že tady jsou, aby se ujistili, že postupy polských veterinářů jsou stejné jako v jiných zemích, neodchylují se od norem. Pokud si inspektoři něčeho všimnou, měli by nás na to upozornit, abychom to mohli zkorigovat," dodal ministr. Řekl také, že inspektoři mu zatím žádné vady a nedostatky nesignalizovali.

Aféru s polským hovězím a inspekci kontrolorů z EK, která začala v pondělí, podnítila tajně natočená reportáž zpravodajské televize TVN24 z masokombinátu v Mazovském vojvodství, kde se během noci porážel nemocný dobytek. Jatka už byla uzavřena. Na trh se dostalo asi 9,5 tuny masa, z toho asi třetina do zemí EU. Do České republiky se dostalo zhruba 300 kilogramů hovězího, ke spotřebitelům nebo do restaurací pak 137 kilogramů. Ardanowski slíbil přísné potrestání viníků a změny v systému dohledu.

Podle televize TVN 24 má Ardanowski 15. a 16. února jednat o bezpečnosti potravin se svým českým protějškem Miroslavem Tomanem, a to během zasedání skupiny pro přeshraniční spolupráci ve slovenském městě Dolný Kubín. Jednání se mají zúčastnit i zástupci polské a české veterinární inspekce a Ardanowski by k nim rád přizval i zástupce Slovenska.

"Říká (Toman), že (Češi) mají pochybnosti, zda všechny postupy byly v Polsku správně splněny," řekl ministr rozhlasové stanici. Při nadcházející schůzce by se experti podle něj měli dohodnout, zda si přejí výměnu informací jen přes Brusel, ale zda chtějí dodatečné, rychlejší, podrobnější a exkluzivnější informace. Na tom by se měli dohodnout a ministři by pak měli toto ujednání potvrdit.

Ardanowski v rozhlasovém rozhovoru trval na tom, že ještě během noci 14. ledna, kdy reportéři TVN upozornili policii na nelegální porážky, úřady ihned zasáhly, jatka uzavřely a zabavily maso, které se následně ukázalo být naprosto v pořádku. Radio Zet nicméně připomnělo, že informace se do unijního systému včasného varování dostala až o dva týdny později, a to z podnětu EK.