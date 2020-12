V polovině ledna se má znovu oteplit, pršet bude i na horách

Praha - Po několikatýdenním teplejším počasí by se na přelomu roku mělo ochladit, ovšem jen dočasně. V polovině ledna teploty opět porostou. Přibude také srážek, pršet by mělo i na horách. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Na konci letošního roku a začátku toho příští by se teploty měly dostat na hodnoty obvyklé pro toto roční období. V druhé lednové dekádě se ale znovu mírně oteplí, aby na konci měsíce teploty opět klesly. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR od 28. prosince do 24. ledna je minus 1,6 stupně Celsia.

"Po vlhkém týdnu, který právě končí, bude na přelomu tohoto roku následovat o něco sušší týden. V první polovině ledna 2021 budou srážky pozvolna přibývat," uvedli meteorologové. Nejvíce srážek má spadnout v polovině ledna. "Vzhledem k vyšším očekávaným teplotám budou srážky i na horách pravděpodobně dešťové," dodal ČHMÚ.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.