V pololetí přibylo v ČR 133 HIV pozitivních, podíl cizinců je rekordní

Praha - V letošním prvním pololetí přibylo v Česku 133 nově zachycených případů infekce HIV, meziročně o 19 méně. Situaci podle Národní referenční laboratoře (NRL) pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu (SZÚ) i nadále výrazně ovlivňuje válečný konflikt na Ukrajině. Případů cizinců s dlouhodobým pobytem v Česku přibylo 75, zbylých 58 připadá na občany ČR. Zastoupení cizinců představuje druhou nejvyšší pololetní hodnotu za celou dobu sledování, jejich podíl, 56,4 procenta, je vůbec nejvyšší.

"Na těchto počtech se významně podílejí Ukrajinci, kteří nemají status uprchlíka (39 osob). Zatímco absolutní počty nově zjišťovaných rezidentů v průběhu prvních pololetí posledních deseti let rostou, počty občanů ČR výrazně klesají z maxima 118 v roce 2016 na 58 v roce 2023," uvedla laboratoř v tiskové zprávě. Z celkového počtu nových případů bylo 110 mužů a 23 žen.

NRL současně upozornila, že data o HIV pozitivních uprchlících z Ukrajiny na území ČR, kteří mají status dočasné ochrany, jsou sledovány odděleně od občanů ČR a residentů, tedy cizinců s dlouhodobým pobytem. Podle jejích informací bylo od počátku válečného konfliktu do konce letošního června evidováno celkem 670 HIV pozitivních uprchlíků z Ukrajiny, z toho letos jich bylo 92. Většina těchto uprchlíků o své HIV pozitivitě věděla, léčila se dosud na Ukrajině a v ČR požádala o zajištění kontinuity léčby HIV infekce, dodala laboratoř.

Mezi 133 nově zachycenými byla zhruba pětina těch, kteří již o své HIV pozitivitě věděli na základě testů provedených mimo Česko. Loni ve stejném období činil tento podíl 35,5 procenta. "Největší část nově hlášených případů má obvyklé bydliště v oblasti Prahy (40,6 procenta) a Jihomoravského kraje (15,8 procenta)," uvedla NRL.

Virus HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení zhruba do šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají. V současné době mohou nakažení užívat moderní léky, které postup nemoci prakticky zastaví. Mohou díky nim žít normální život včetně sexuálního bez rizika nakažení partnera.

Za celou dobu sledování od roku 1985 do konce letošního června bylo v Česku potvrzeno celkem 4499 případů nákazy HIV. U 849 se z nákazy HIV rozvinula nemoc AIDS. Národní referenční laboratoř eviduje 386 úmrtí ve stadiu AIDS a 203 úmrtí HIV pozitivních osob z jiné příčiny. Letos během pololetí zemřelo 16 HIV pozitivních, z toho 11 ve stadiu AIDS a pět z jiné příčiny.