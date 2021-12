V Pohořelicích vystavují betlémy z celého světa, největší má 1650 figurek

Od 25. prosince 2021 je v kostele sv. Jakuba Staršího v Pohořelicích k vidění výstava betlémů z celého světa. Součástí je i jeden z největších betlémů v ČR. Majitel sbírky je pohořelický farář Jaroslav Svoboda. Výstava potrvá do 16. ledna 2022. Na snímku je betlém v krabičce od zápalek.

Pohořelice (Brněnsko) - Přes 300 betlémů z celého světa je k vidění v Pohořelicích na Brněnsku v kostele svatého Jakuba Staršího. Jsou z různých materiálů, největší z Třebíče má 1650 figurek a nejstarší má kolem 200 let. ČTK to dnes řekl farář Jaroslav Svoboda, který betlémy od dětství sbírá a má jich kolem 1400. Výstava potrvá do 16. ledna.

Lidé mohou betlémy vidět od 10:00 do 16:00. "Je to moje soukromá sbírka. Sbírám je už od dětství, sám jsem jako kluk něco vyřezával. Vystavuju asi čtvrtinu z celkových 1400, které mám," uvedl Svoboda. Výstavu pořádá jednou za čtyři roky.

Betlémy jsou z různých materiálů a z celého světa. "Mám betlémy z Korey, Rwandy, Ugandy, USA, Filipín, Číny, Indie, Peru, Toga nebo Keni," vyjmenoval Svoboda. Betlémy jsou například papírové, pletené, keramické, z vosku, ale i marcipánové. Jeden z nejstarších je z kůže. "Má asi 200 let. Babička, která mi ho kdysi dávala, měla tehdy už 70 let a říkala mi, že je po její prababičce," poznamenal Svoboda. Největší betlém je z Třebíče, je dlouhý přes čtyři metry, vysoký 2,5 metru a má 1650 figurek.

Postupem času chce Svoboda počet betlémů ve sbírce snižovat. Zatím neví, zda betlémy někomu věnuje, nebo prodá. "Člověk už stárne a ubývá sil. Může se se mnou stát cokoliv a nemám žádného nástupce. Kdybych našel nějakého zapáleného pokračovatele, který by mi tu dva tři roky pomáhal, mohl bych mu sbírku třeba i věnovat. Některé betlémy jsou ale cenné, takže pokud by je chtěl někdo zpeněžit, zadarmo nebo mizivou cenu bych to dát nemohl," dodal Svoboda.