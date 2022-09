V Podolí začne stavba Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 a 5

Praha - V pražském Podolí dnes slavnostně začne stavba Dvoreckého mostu, který propojí Prahu 4 a 5. Most přes Vltavu bude sloužit tramvajím, autobusům, cyklistům a pěším a budou po něm moci přejet záchranáři. Stavba vyjde na 1,075 miliardy korun a postaví ji firmy Metrostav TBR, Strabag a Firesta Fisher. Dokončená má být na přelomu let 2024 a 2025.

Východní vyústění mostu bude u Žlutých lázní severně od Jeremenkovy ulice, západní povede poblíž tramvajové zastávky Lihovar. Délka bude 388 metrů a šířka 16 metrů. Stavba zahrnuje obě předpolí mostu včetně lávky pro cyklisty, opěrné zdi a uměleckých děl. Most doplní chybějící propojení pro MHD, pěší a cyklisty mezi vltavskými břehy.

Most umožní propojit tramvajemi čtvrtou a pátou městskou část, konkrétně tratě vedoucí od Barrandova a Modřan. Jezdit po něm bude také část autobusových linek, které nyní jezdí po vytíženém Barrandovském mostu.

Zatím poslední pražský most přes Vltavu, Trojský most, byl zprovozněn v říjnu 2014. Nahradil provizorní tramvajový most z roku 1981 přezdívaný "Rámusák", jehož provoz byl ukončen 7. října 2013. V roce 2020 město zprovoznilo novou lávku přes Vltavu v Troji na místě té, která se zřítila v roce 2017. Magistrát také letos zahájil stavbu Štvanické lávky z Holešovic do Karlína. Mluví se rovněž o vybudování takzvaného Rohanského mostu, který by spojoval Jateční ulici v Praze 7 s Urxovou ulicí v Praze 8. O jeho stavbě zatím nebylo rozhodnuto.