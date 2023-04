V Plzni soutěžili budoucí opraváři domácích spotřebičů

Plzeň - Dvoučlenné týmy učňů druhých a třetích ročníků ze šesti středních škol v ČR soutěžily v Plzni v rychlosti a kvalitě opravy pračky a kávovaru s nasimulovanou závadou a v práci s technickou dokumentací. Šlo o první ročník projektu Naučíme vás to opravit, který řeší akutní nedostatek servisních techniků a opravářů elektrospotřebičů na českém trhu. ČTK to řekl jeho autor Radek Hacaperka, šéf Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů APPLiA CZ, které vybavuje školy spotřebiči, dodává jejich díly i dokumentace a vydalo skripta. APPLiA, která chce ještě zapojit dvě učňovské školy v ČR, bude pořádat soutěž každý rok.

Nová legislativa EU stanovuje povinnost výrobců zajistit náhradní díly pro elektrozařízení po deset let. "Výrobce musí zajistit jejich opravitelnost pomocí běžných nástrojů. U výrobků jsou definované díly, které bude nutné vyrábět i po ukončení výroby produktu, doteď to bylo podle typu do pěti let. Důležité je, aby byli kvalitní servisní technici," řekl Hacaperka. Přinese to výhody spotřebitelům, ale pro firmy bude výroba, skladování i distribuce dílů po deset let znamenat vyšší náklady, které zřejmě zahrnou do cen výrobků.

"Smyslem soutěže je získat děti pro zaměření opravářů bílé techniky a domácích elektrospotřebičů. Důležitá je i výměna zkušeností mezi učiteli, kteří tuto novou problematiku učí," řekl Bohumír Sobotka, zástupce ředitele Středního odborného učiliště elektrotechnického v Plzni (SOUE) s více než 1000 žáky, druhého největšího v kraji. SOUE už má druhým rokem ve tříletém oboru "elektromechanik" modulovou výuku "opravy domácích spotřebičů". "Je o to velký zájem a řada žáků k tomu 'přičichla' ve svém volném čase," uvedl. Podle Hacaperky je tato cesta jednodušší, protože akreditace nového oboru by trvala minimálně pět let.

"V pondělí měli teoretickou část, kdy odpovídali na 40 otázek. Dnes je praktická, týmy soutěží v diagnostice závady na pračkách a opravách. Druhou částí je oprava kávovaru," řekl Hacaperka. Mají daný limit 1,5 hodiny na každý přístroj.

"Neděláme pračku poprvé, 1,5 hodiny je dost. Ve škole k tomu máme teorii," řekl Pavel Moulis ze SOUE. Tým z učiliště v Hluboké nad Vltavou musel v dokumentaci najít závadu R30, která se ukázala na displeji. "Pak jsme podle návodu pračku rozebrali. Měřili jsme odpor multimetrem. Opravu jsme pak popsali. Trvalo nám to asi hodinu," uvedl Ladislav Sirota. Uvedl, že ho to baví a že by se této práci chtěl po škole věnovat.

"Po roce práce v servisu si mohou klidně založit živnost. O techniky je velký zájem. Mým krédem je, aby alespoň doma si dokázali spotřebič opravit," řekl mistr SOUE Václav Václavík. Podle něj se dá každý spotřebič opravit, ale někdy není oprava rentabilní, hlavně u lacinějších produktů. Nejsložitější je myčka a kávovar. Podle Sobotky je velký zájem o učební obory elektrikář, elektrikář-silnoproud a elektromechanik pro zařízení a přístroje. Za tři čtyři roky se zvýšil počet žáků zhruba o 200, SOUE je na hraně kapacity.