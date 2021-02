V Plzni otevřeli kavárnu, v době restrikcí prodává zatím z okénka

Plzeň - V plzeňské části Slovany se dnes, v době těžkých restrikcí kvůli pandemii koronaviru, otevřela nová kavárna Kafe Smetanka. Vznikla na strategickém místě u lesoparku Homolka a konečné tramvaje. Objekt bývalých záchodků a poté farmářské prodejny, který je ve správě obvodu Plzeň 2, zrekonstruoval nájemce spolu s místní radnicí. Ode dneška je otevřené okénko každý den od 10:00 do 18:00, řekl ČTK nájemce Pavel Bechyně. Dva roky měl kavárnu na centrálním náměstí, odkud ale musel kvůli nedohodě s majitelem objektu před rokem odejít.

Kavárna začala nabízet dorty, palačinky, bagety a sekanou v housce. Vše připravuje na místě ve vlastní kuchyni. "Okolo jsou jen klasické hospody a žádná kavárna," řekl Bechyně, který objekt napůl s obvodem kompletně zrekonstruoval a zvětšil přístavbou.

"Vypsali jsme výběrové řízení na zvelebení a pokračování provozu. To, co se z toho povedlo udělat, je perfektní," řekl místostarosta Jan Fluxa (TOP 09). Věří, že se místo stane populární. "Chtěli jsme to teď otevřít i za cenu toho, že prodej bude umožněný jen u okénka," uvedl. V létě bude otevřeno do 22:00. "Když už je stavba hotová, je škoda mít ji zavřenou. Vevnitř je 25 míst a venku nekonečno, protože lidé mohou být po celém parku," uvedl Bechyně. Podle něj kavárna propojuje dva světy - rušnou Nepomuckou třídu a klidovou zónu parku.

"Chodí sem rodiny s dětmi, děti z družiny, je to hodně navštěvované místo mladými lidmi i cyklisty," uvedla místostarostka obvodu Eva Trůková (ODS). V objektu je pořád toaleta pro řidiče MHD. Provozovatelé dodrželi náročné podmínky odboru životního prostředí.

"Stavební náklady byly méně než čtyři miliony. Pronájem je tu na deset let s tím, že nájemce si ho bude odbydlovat po dobu sedmi let," řekla Pavla Nachtmanová z odboru investic. Podle Fluxy byly záchodky desítky let zchátralým a opuštěným objektem. Poté tam byla pět let farmářská prodejna, která moc neprosperovala. Úřad tam pak chtěl kavárnu, protože se nejvíc hodí k místu. "V této době je to odvaha. Konečně tu je něco pěkného," řekl místní občan Libor Ženíšek.