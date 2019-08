V Plzni budou jezdit první tři nové tramvaje EVO2

Plzeň - Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) vypraví v pátek do plného provozu první tři nové tramvaje typu EVO2 z Krnovských opraven a strojíren. Do konce roku jich bude v Plzni devět. Všechny budou jezdit na lince číslo 1 z městské části Slovany přes centrum do Bolevce. Jsou plně nízkopodlažní a klimatizované, mají 1,5násobnou kapacitu proti jednotlivým vozům a výrazně tišší provoz, řekl ČTK dopravně provozní ředitel PMDP Jiří Ptáček.

Plzeň by měla podle smlouvy s opcí koupit do roku 2021 z Krnova 16 těchto nových vozidel, cena jednoho je 32,75 milionu Kč bez daně.

Tramvaje EVO2, jimž se v Plzni říká "Evička", postupně nahradí první generaci částečně nízkopodlažních tramvají typu Astra z plzeňské Škodovky. PMDP je vyřadí a nabídne k prodeji. "Nasazení EVO2 je dalším krokem k vyššímu využití nejen tramvají, ale také autobusů a trolejbusů, které na tramvajové spoje navazují," uvedl primátor Martin Baxa (ODS).

Podle Ptáčka jsou "Evičky" prostornější, mají nový typ podvozků zajišťující tišší provoz, pohodlnější sedačky a odbavovací terminál akceptující bankovní karty u všech dveří. "Tramvaje mají také kamery napojené na systém města, které poslouží ke zvýšení bezpečnosti cestujících i proti vandalismu," uvedl. Havarijní kamery směřují dopředu před vůz a kamery jsou i v celém voze. Koncepce vozu pamatuje i na kolaps řidiče. K tomu slouží takzvaný systém mrtvého muže. "Řidič musí stále držet řadič. Pokud by mu ruka spadla nebo by ji sundal, tak se vůz do tří vteřin sám zastaví," uvedl.

Plzeň má a bude mít podle Ptáčka stále 116 tramvají. "Předpokládám, že v budoucnu nebudeme řešit jen výměnu zastaralých vozů za modernější, ale že nás čeká také diskuse o dalším rozvoji tramvajových tratí," uvedl náměstek primátora Michal Vozobule (TOP 09).

PMDP má 17 tramvají se střední přepravní kapacitou, ostatní tramvaje jsou krátké. Dopravní podnik začne od roku 2020 nakupovat velké obousměrné tramvaje od plzeňské Škody Transportation. Pokud se první dva vozy, které PMDP získá ve druhé polovině roku, osvědčí, nakoupí jich městský podnik podle plánu obnovy do šesti let až 22.

PMDP má síť 49 linek s délkou přes 585 kilometrů. Všechny trakce s 562 řidiči přepravily loni 115,5 milionu cestujících, předloni 110 milionů. Nejvíce lidí převezly autobusy (41,7 milionu), o trochu méně tramvaje. Z 15,1 milionu ujetých kilometrů najely nejvíce tramvaje (5,52 milionu km), autobusy 5,25 milionu km a trolejbusy 4,3 milionu.