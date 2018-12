Plzeň - V některých částech Plzeňského kraje je i dnes ráno nebezpečná ledovka. Během noci řešili policisté v kraji více než 20 dopravních nehod, většinou lehkých. Aktuálně mají řidiči největší problémy se sjízdností na Svaté Kateřině, na Domažlicku v okolí Klenčí pod Čerchovem, dále na Klatovsku v okolí Železné Rudy a v serpentinách v Plasích na severním Plzeňsku, informovala policejní mluvčí Markéta Fialová.

"Od vzniku námrazy se jedná o více jak 60 nahlášených dopravních nehod. Nejedná se o vážné dopravní nehody, ve většině případů řidiči havarují do příkopu, nedobrzdí nebo se dostanou do smyku," popsala Fialová. Řidiči by podle ní měli především dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi jednotlivými vozidly tak, aby včas mohli reagovat i s podstatně delší brzdnou dráhou.

Výstraha meteorologů na extrémní stupeň nebezpečí v souvislosti s ledovkou platí na většině území Plzeňském kraje do dnešních 08:00.