V plzeňské zoo se hnědé samici klokana narodilo bílé mládě

Plzeň - Třetí bíle zbarvený klokan se letos objeví ve výběhu klokanů rudokrkých v plzeňské zoologické zahradě. Bílé mládě objevili ošetřovatelé ve vaku hnědě zbarvené samice již 27. prosince, ale teprve počátkem tohoto týdne se jej podařilo jednomu z ošetřovatelů vyfotografovat. Mládě je zatím vidět málokdy, postupně ale bude možné spatřit ho stále častěji a začne i vylézat z vaku, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Klokan rudokrký se v českých oborách objevoval již v 19. století, je to otužilý a často chovaný druh. Kdy skutečně se bílé mládě narodilo, chovatelé nevědí. Klokaní mládě má po narození jen pár centimetrů, je holé, slepé a nemá zadní nohy. U klokanů rudokrkých váží jen kolem jednoho gramu. Po porodu musí po srsti samice vyšplhat do vaku a přisát se na bradavku. Ve vaku dál roste a vyvíjí se. Hlavu z vaku začínají vystrkovat až asi sedmiměsíční mláďata. "Vždy s nadsázkou říkáme, že u klokanů neslavíme narozeniny, ale spíš vykouknutiny z vaku," řekl Vobruba. U klokanů rudokrkých zůstává mládě ve vaku 40 týdnů, nejdéle ze všech druhů klokanů.

První bílou samici Albínu získala plzeňská zoo ze Zoo Zlín v roce 2017, následující rok měla bílé mládě Jumpyho a loni další mládě, tentokrát hnědé. Narození bílého klokana není výjimkou, spíše zajímavostí. U návštěvníků ale patří k velmi oblíbeným zvířatům.

První klokan žil v plzeňské zoo v polovině 60. let. Byl to klokan rudokrký. V roce 1977 se na pět let poprvé objevil vzácný klokan uru. Od roku 1993 zoo začala znovu chovat klokany rudokrké a další druhy. "Ve větším množství druhů a kusů jsou v plzeňské zoo klokani posledních 20 let. Současná kolekce má úctyhodných devět druhů ve třech velikostních stupních," řekl mluvčí. Návštěvníci mohou vidět nejmenší klokánky krysí a klokany králíkovité, střední klokany rudokrké, bažinné a uru i klokany obrovské a rudé.