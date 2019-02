Praha - Počet účastníků doplňkového penzijního spoření, které nahradilo od roku 2013 penzijní připojištění, loni vzrostl o 27 procent na 967.000. Objem takto spořených peněz stoupl o 43 procent na 42,7 miliardy korun. ČTK o tom informovala Asociace penzijních společností ČR. Zájem lidí o zajištění na stáří podporuje podle expertů dobrá ekonomická situace domácností.

V transformovaných fondech původního penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, zůstávalo na konci loňského roku 3,47 milionu účastníků. Celkový objem peněz v těchto fondech činil 404,35 miliardy Kč.

V doplňkovém penzijním spoření v roce 2018 přibylo 58.700 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele, což byl nárůst o 37 procent. Zaměstnavatel celkem přispíval 217.000 účastníků. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele za rok 2018 dosáhl 973 Kč, byl tak o 88 Kč vyšší než v roce 2017.

Účastnické fondy zejména v posledním čtvrtletí roku 2018 zasáhl pokles hodnoty aktiv na akciových i dluhopisových trzích, které mají klíčový vliv na zhodnocování jejich peněz. V průměru tak loni skončily konzervativní účastnické fondy se ztrátou 0,58 procenta, vyvážené fondy 3,78 procenta a dynamické 8,49 procenta.

Dlouhodobý celkový výnos těchto fondů za celou dobu jejich dosavadní existence však zůstává kladný. Konzervativní fondy v průměru od založení zhodnotily peníze o 2,49 procenta, vyvážené o 7,65 procenta a dynamické o 17,37 procenta.

Jejich podrobnější výsledky z hlediska zhodnocení za uplynulý rok budou zveřejněny až po valných hromadách penzijních společností. Podle asociace nelze očekávat zhodnocení převyšující inflaci, která činila 2,1 procenta. Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v transformovaných fondech 814.630 lidí, tedy 23 procent z celkového počtu. Průměrný příspěvek zaměstnavatele činil 877 Kč měsíčně.

"Uplynulý rok byl politicky klidný, nebyli jsme svědky žádných zásahů do sektoru penzijního spoření, což se pozitivně odráželo v důvěře lidí a kontinuálnímu nárůstu nových smluv, kterých evidujeme přes 200.000. V kontrastu ke stabilitě sektoru byly v roce 2018 turbulence na finančních trzích, které negativně ovlivnily zhodnocení účastnických fondů. V kombinaci se státním příspěvkem tak je ale penzijní spoření ale stále jde o nejdostupnější, nejbezpečnější a nejvýnosnější způsob, jak si připravovat finanční rezervu na stáří," komentoval čísla prezident asociace Aleš Poklop.

Nové smlouvy o penzijním připojištění bylo možné uzavírat do 30. listopadu 2012. Od ledna 2013 je možné uzavírat pouze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. To je jiné především v nutnosti výběru investiční strategie. Nové fondy už neručí za to, že případná ztráta nesníží úspory klienta, a nebudou ani vyplácet polovinu naspořených peněz po 15 letech. Naopak nabízí možné vyšší zhodnocení.