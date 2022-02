V pendolinu vyhrožoval muž s nožem sebevraždou, cestující byli evakuováni

Ilustrační foto - První modernizovaná souprava pendolina svezla cestující 25. září na trase z Prahy do Košic. Modernizace jedné soupravy vyjde zhruba na 35 milionů korun. Na snímku vlevo je dětské kino ve vlaku, který jede v úseku trasy Kolín - Pardubice.

Zábřeh (Šumpersko) - Sebevraždou vyhrožoval dnes odpoledne cestující s nožem ve vlakové soupravě pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy. Vlak kvůli tomu zůstal stát v Zábřehu na Šumpersku. Všechny cestující policie evakuovala a mohli nasednout do jiných vlaků. Policie podle svědků člověka s nožem ve vagonu zneškodnila. "Nemám informace, že by někdo z cestujících byl zraněn," řekl ČTK mluvčí Českých drah Petr Štáhlavský.

"Podle mých informací šlo o osobu se sebevražednými úmysly. Jednalo se o pendolino jedoucí z Prahy do Ostravy, které z Prahy odjíždělo v 15:25. Všichni cestující byli v Zábřehu evakuováni z vlaku a pokračují dalšími spoji," uvedl Šťáhlavský.

Ve vlaku cestovalo zhruba 140 lidí, které podle serveru iDNES.cz muž s nožem ohrožoval. Policii se postupně podařilo vagon vyklidit a cestující evakuovat a muže poté zpacifikovali. Motiv mužových výhrůžek zatím není známý. Cestující podle serveru iDNES.cz spekulovali o konfliktu vzniklém kvůli roušce.