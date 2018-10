Ilustrační foto - Pohřeb někdejšího vlivného člena ČSSD Miroslava Šloufa se konal 24. února v Praze. Bývalý poradce Miloše Zemana zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 69 let. Na snímku vpravo je podnikatel Jan Kočka.

Ilustrační foto - Pohřeb někdejšího vlivného člena ČSSD Miroslava Šloufa se konal 24. února v Praze. Bývalý poradce Miloše Zemana zemřel po dlouhé těžké nemoci ve věku 69 let. Na snímku vpravo je podnikatel Jan Kočka. ČTK/Šulová Kateřina

Praha - Vinohradskou ulicí v Praze ve směru z náměstí Jiřího z Poděbrad na Olšany v pátek projde pohřební průvod k uctění památky Jana Kočky mladšího, vnuka provozovatele Matějské pouti Václava Kočky. Nedávno zahynul při dopravní nehodě. Kvůli akci bude v ulici dočasně zastavena doprava. ČTK to dnes sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman. Už schválená uzavírka je nahlášena od 12:00 do 15:00, podle organizátorů by však průvod neměl trvat déle než 30 minut. Proti povolení akce se vyjádřil starosta Prahy 3 Alexander Bellu (ODS).

"Pochod projednala Policie ČR i dopravní podnik, kteří k němu udělili kladné stanovisko. Organizátoři tak mají zákonem dané podklady a magistrát nemá důvod jim průvod zakázat. Zhruba před deseti lety se v Praze konal podobný smuteční průvod," uvedl mluvčí Hofman. Zmíněný průvod před deseti lety také organizovala rodina Kočků pro Václava Kočku mladšího, kterého na křtu knihy bývalého premiéra Jiřího Paroubka zastřelil hoteliér Bohumír Ďuričko.

S konáním průvodu nesouhlasí starosta třetí městské části Bellu, podle kterého je zbytečné blokovat rušnou třídu kočárem taženým koňským spřežením. "Naši občané mají dost jiných dopravních omezení, nemá proto smysl zastavovat na dvě hodiny dopravu na tak frekventované ulici, jako je Vinohradská. Navíc nerozumím tomu, proč bychom v naší městské části měli takto oslavovat člověka, který svým nezodpovědným jednáním způsobil tragickou smrt řidiče kamionu. To ale samozřejmě neznamená, že rozporuji nárok rodiny na důstojný pohřeb a pietu," uvedl Bellu v tiskové zprávě.

Jan Kočka mladší zemřel na konci září při čelní srážce osobního a nákladního auta na dálnici D11 na Nymbursku. S osobním autem vjel do protisměru a narazil do nákladního auta. Obě vozidla začala po střetu hořet. Řidič nákladního vozu nehodu také nepřežil.