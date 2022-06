V pátek se uskuteční řádná i mimořádná valná hromada Fotbalové asociace ČR

Praha - V pátek se v pražském hotelu Pyramida uskuteční 24. řádná valná hromada Fotbalové asociace ČR, po níž bude následovat hromada mimořádná. Řádná hromada tentokrát není volební a jejím hlavním tématem bude schvalování změny stanov. Mimořádná hromada bude rozhodovat o možném odvolání dvou členů výkonného výboru - druhého místopředsedy FAČR Jana Richtera a předsedy Řídící komise pro Čechy Martina Drobného a případně volit jejich nástupce.

Svolat mimořádnou hromadu musel výkonný výbor na základě žádosti nadpoloviční většiny klubů českých divizí. Za pokusem o odvolání Richtera, jenž je zároveň poslancem za ANO, a Drobného stojí hnutí F-evoluce, které vzniklo předloni na podzim po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra s cílem změnit poměry v českém fotbale.

O post místopředsedy se chce za F-evoluci ucházet miliardář Milan Kratina, patřící mezi 50 nejbohatších Čechů. Dalším kandidátem je šéf pražského Motorletu Rudolf Blažek. O pozici předsedy Řídící komise pro Čechy se za F-evoluci uchází Tomáš Novák a za "konzervativnější" křídlo Slavomír Kozel.

Aby se dva členové výkonného výboru volili, museli by nejprve delegáti Richtera s Drobným odvolat, což je aktuálně spíše méně pravděpodobné. Kratinovy šance poklesly po takzvané provolbě, v níž si 48 českých divizních klubů vybralo 21 delegátů valné hromady s hlasovacím právem a ti jsou podle zákulisních informací spíše proti F-evoluci.

Kratina v minulých dnech poměrně ostře zkritizoval vedení FAČR v čele s předsedou Petrem Fouskem, který byl zvolen před rokem. "Fotbal pořád přešlapuje na místě. Strukturální změny nepřicházejí a veřejnost tak nezískává větší důvěru. Spousta procesů na FAČR mi připomíná pohádku o tom, jak vodník Kebule vařil mlhu. Vždy se objeví téma, ale následně zmizí v mlze a nic se neděje," uvedl mimo jiné Kratina.

Fousek výtky odmítl a poukázal naopak na řadu změn, které pod jeho vedením nastaly. Zároveň tvrdí, že mu velká část hnutí vyjádřila podporu. "V hnutí narůstá proti F-evoluci odpor, že se koná mimořádná valná hromada. Něco takového se nestalo ani za Romana Berbra. Neměl jen tak někoho rád, ale i když se mu někdo nelíbil, nesvolával mimořádnou valnou hromadu. F-evoluce je přesvědčená, že je jediným nositelem změn, ale to je hluboký omyl. F-evoluce přehřívá český fotbal," řekl Fousek.

"Panu Kratinovi přeju úspěch na komerčním poli, ale o fotbale toho ví málo. Vybral si zástupný problém pana Richtera a Drobného. Je to svého druhu zbabělost. Kdyby byl chlap, kandiduje proti mně. Ať navrhne moje odvolání a porazí mě," prohlásil Fousek, jenž vloni vyhrál volby s podporou F-evoluce a její tváře Vladimíra Šmicera, který stáhl původní kandidaturu.

F-evoluce má ve výkonném výboru dva zástupce - trenéra futsalové reprezentace Tomáše Neumanna a teplického ředitele Rudolfa Řepku. Už na konci dubna se neúspěšně pokusili do programu jednání zařadit odvolání generálního sekretáře FAČR Michala Valtra. Fousek to ostře zkritizoval a připustil, že to částečně vnímal i jako útok na svou osobu.

Mimořádné hromadě bude od 10:00 předcházet hromada řádná, jejímž hlavním tématem bude schválení změny stanov. Ty prošly zjednodušením a budou asi o 10 stran kratší. Zároveň řeší možný střet zájmů a kumulaci funkcí či pravidla pro svolání mimořádné hromady. Jako tradičně bude FAČR na hromadě také prezentovat ekonomickou zprávu o hospodaření asociace.