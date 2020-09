V pátek přibylo rekordních 798 nakažených, dnes zatím 310

Ilustrační foto - Zdravotnice ukládá do sáčku zkumavku se vzorkem k otestování na nemoc covid-19 14. srpna 2020 v areálu Fakultní nemocnice Brno.

Ilustrační foto - Zdravotnice ukládá do sáčku zkumavku se vzorkem k otestování na nemoc covid-19 14. srpna 2020 v areálu Fakultní nemocnice Brno. ČTK/Šálek Václav

Praha - V pátek laboratoře v Česku potvrdily nákazu novým koronavirem u 798 lidí, to bylo zatím nejvíc za jeden den od začátku epidemie. Čtvrtý zářijový den provedly také dosud nejvíc testů, přes 12.500. Do dnešního podvečera přibylo 310 potvrzených případů covidu, méně než za stejnou dobu v předchozích pracovních dnech tohoto týdne. Od začátku března se v zemi nakazilo 27.560 lidí. Počet aktuálně nakažených přesáhl 8100, což je také dosavadní maximum. U většiny z nich má nemoc mírný průběh, mnozí jsou bez příznaků. Od půlky srpna ale zvolna přibývá hospitalizovaných i nemocných ve vážném stavu. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 18:00.

Přes 19.000 pozitivně testovaných se už z nákazy za půl roku trvání epidemie vyléčilo, 431 lidí s covidem během půl roku zemřelo. V nemocnicích je podle posledních údajů 197 pacientů, což je asi 2,5 procenta z momentálně nakažených, zatímco například na přelomu dubna a května se se tento podíl pohyboval kolem deseti procent. Intenzivní péči nyní vyžaduje 50 pacientů s covidem, zatímco koncem srpna bylo ve vážném stavu okolo 35 pacientů.

Počty nakažených výrazně rostou od 1. září, dosavadní maximum bylo tento týden překonáno čtyřikrát za sebou. V úterý, první zářijový den, přibylo 504 nových případů covidu, čímž se vyrovnal stávající rekord z 21. srpna. V dalších dvou dnech přesáhl denní přírůstek infikovaných hranici 600 a v pátek se přiblížil osmi stovkám.

Rostoucí počet případů souvisí s častějším a cílenějším testováním. Od úterý do čtvrtka se denní počet testů pohyboval kolem 11.000, v pátek laboratoře zpracovaly víc než 12.500 vzorků. Podíl potvrzených případů mezi testovanými se v posledních dvou dnech pohybuje nad hranicí šesti procent. O víkendech a volných dnech bývá pravidelně méně testů, tedy i méně odhalených nákaz. Celkové údaje za dnešek zveřejní ministerstvo v noci.

Česká republika má v těchto dnech nejvyšší tempo nákazy koronavirem ze sousedních zemí. Od 1. září se v celé zemi znovu rozšířila povinnost nosit roušky ve vnitřních veřejných prostorech, například ve veřejné dopravě či úřadech. Další zpřísnění čeká v následujících dvou týdnech Prahu, kde podle ministerstva zdravotnictví začíná komunitní přenos.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených má nyní Hodonínsko, kde za posledních sedm dní přibylo v přepočtu na 100.000 obyvatel skoro 95 nových případů covidu-19. Zhruba sedm desítek nakažených na 100.000 obyvatel za uplynulý týden eviduje okres Beroun a Praha.

Ministerstvo zdravotnictví v pátek zveřejnilo aktualizovanou mapu okresů podle míry rizika nákazy, takzvaný semafor. Praha zůstala na druhém oranžovém stupni rizika ze tří, podle ministerstva zdravotnictví je nejvýznamnějším lokálním ohniskem v Česku. V zeleném stupni je aktuálně deset okresů, zejména ve středních Čechách kolem Prahy a také na jižní Moravě.