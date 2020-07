V pátek přibylo 141 nakažených, asi o desítku více než ve čtvrtek

Praha - V pátek přibylo v Česku 141 potvrzených případů koronaviru, zhruba o desítku více než ve čtvrtek. Od začátku šíření viru bylo v zemi zaznamenáno 12.319 případů. Zemřelých s nemocí covid-19 je 352, naopak 7848 se už vyléčilo. Aktuálně je tak v Česku 4119 nemocných. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví k dnešním 00:30.

Denní nárůst v tomto týdnu byl nejnižší ve středu, kdy laboratoře zaznamenaly 92 nově nakažených. Ve čtvrtek pak opět stoupl na 132. Naopak nejvyšší nárůst v týdnu byl v pondělí, a to 202 případů. Stále je to ale méně než na konci minulého týdne, kdy nárůst zrychloval až na nedělních 305 nově nakažených, což byl nejvýraznější nárůst od začátku dubna.

Kvůli rostoucímu počtu nových případů koronaviru omezily vstup českých občanů na své území Slovinsko, Lotyšsko, Estonsko a Kypr. Ode dneška budou muset Češi po příjezdu do Slovinska do čtrnáctidenní karantény, pokud se neprokážou doklady o zaplaceném pobytu a také negativním testem na covid-19 starým maximálně 36 hodin. Průjezd zemí, přes kterou řada českých občanů cestuje do Chorvatska, bude ale dál možný bez zásadních omezení. V Lotyšsku je pro návštěvníky z Česka od pátečního odpoledne povinná dvoutýdenní karanténa, totéž je čeká v příštím týdnu v Estonsku. Na Kypru musejí Češi od pondělí předkládat negativní test na covid-19.

Slovinsko rozhoduje o zařazení země mezi bezpečné na základě toho, kolik osob se nově nakazilo koronavirem za posledních 14 dní. V Česku to k pátku bylo 17,89 osoby na 100.000 obyvatel. Pod hodnotou deset, což je pro Slovince limit pro zařazení mezi bezpečné země, bylo Česko naposledy 25. června.

Česká vláda soudí, že rozhodnutí čtyř evropských zemí není objektivní, protože kromě Karvinska je epidemiologická situace v Česku klidná. Na Karvinsku, kde se nákaza rozšířila mezi horníky firmy OKD, bylo za uplynulý týden zaznamenáno přes 267 případů v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhý nejvyšší podíl nových případů nákazy na obyvatele za posledních sedm dní má sousední Ostravsko se zhruba 36 nakaženými na 100.000 obyvatel a třetí nejvyšší Frýdecko-Místecko s 34 případy. Následuje Liberecko s téměř 16 případy a Jablonecko s 12 nakaženými na 100.000 lidí za uplynulý týden. U ostatních okresů v Česku podíl činí devět a méně případů na 100.000 obyvatel.

Počet provedených testů na koronavirus se tento týden zatím pohyboval kolem 4500 denně. Podíl nově zaznamenaných případů covidu-19 na počtu testů postupně klesal od pondělních 4,5 procenta až na středeční dvě procenta. Ve čtvrtek pak opět stoupl ke třem procentům. Počet testů a podíl nových případů k množství testů za pátek zveřejní ministerstvo dnes kolem 17:30.

U většiny nemocných má covid-19 lehčí průběh, hospitalizovaných je podle údajů ministerstva zdravotnictví 131 pacientů, 12 je ve vážném stavu.