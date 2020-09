V pátek odstartuje bundesliga s osmi Čechy

Berlín - Pátečním zápasem mezi obhájcem titulu Bayernem Mnichov a Schalke odstartuje nový ročník nejvyšší německé fotbalové soutěže. V nadcházející sezoně bundesligy se představí osm českých fotbalistů v čele s novou posilou Bayeru Leverkusen útočníkem Patrikem Schickem.

Minulý ročník německé ligy na dva měsíce přerušila pandemie koronaviru, proto nová sezona začne s měsíčním zpožděním oproti původnímu plánu a také nejpozději v historii. Dosud nejzazší termín startu bundesligy měl ročník 1972/73, kdy se kvůli olympiádě v Mnichově začalo 16. září.

Na zápasy se také v omezené míře vrátí fanoušci, kteří po obnovení soutěže kvůli opatřením proti šíření nákazy covid-19 na tribunách chyběli. Německá vláda umožní klubům naplnit 20 procent kapacity stadionů. Zatím jde o dočasný krok, který bude po šestitýdenním zkušebním období znovu vyhodnocen.

Přítomnost fanoušků na tribunách ale i nadále bude podléhat rozhodnutím místních úřadů, které s ohledem na aktuální situaci budou moci stadiony zase zavřít. Kvůli nárůstu nemocných v Mnichově se proto hned úvodní duel Bayernu se Schalke bude hrát bez diváků.

Bundesligu také čeká nabitý program, protože po přesunutí mistrovství Evropy kvůli pandemii z letošního léta na příští rok musí být odehrána do konce května. Hrát se proto bude i v tzv. "anglických týdnech" a i nadále budou mít trenéři k dispozici pět střídání.

Některým klubům se to ale příliš nelíbí. "Musíme si uvědomit, že hráči jsou jen lidé. V následujících měsících je budeme přetěžovat, budou hrát každé tři dny a dostaneme je na hranici jejich možností," uvedl v rozhovoru pro server kicker.de Max Eberl, sportovní ředitel čtvrtého celku minulé sezony Mönchengladbachu.

Bez ohledu na covid-19 je jasným favoritem nového ročníku Bayern, který v minulé sezoně po triumfech v bundeslize, domácím poháru i Lize mistrů získal stejně jako v roce 2013 treble. Teď bude útočit na devátý za sebou a celkově 31. titul. Lepšího soupeře na úvod si přát nemohl. V uplynulém ročníku si se Schalke poradil venku 3:0 a doma 5:0.

Největší šanci na ukončení nadvlády bavorského giganta má Borussia Dortmund, která ale v minulé sezoně za mistrovským celkem na druhém místě zaostala o 13 bodů. K favoritům na přední umístění bude patřit také třetí Lipsko a věří si Mönchengladbach.

Na poháry by po několika průměrných sezonách a investici do klubu ve výši 374 milionů eur chtěla zaútočit Hertha Berlín, kde působí jeden z osmi českých fotbalistů v bundeslize záložník Vladimír Darida. Největší zastoupení mají Češi v Augsburgu se záložníkem Janem Morávkem, obráncem Markem Suchým a brankářem Tomášem Koubkem.

V Brémách působí obránce Theodor Gebre Selassie s brankářem Jiřím Pavlenkou a v Hoffenheimu je obránce Pavel Kadeřábek. Největší hvězdou by však měl být útočník Schick, který minulý týden přestoupil za 26,5 milionu eur z AS Řím do Leverkusenu.

Schick už si v uplynulé sezoně bundesligu vyzkoušel v dresu Lipska, za které v německé nejvyšší soutěži odehrál 22 zápasů a dal 10 branek. Klubu navíc pomohl k postupu do semifinále Ligy mistrů, ale Lipsko kvůli ekonomickým dopadům koronavirové krize nevyužilo opci na přestup.

Bývalý hráč Sparty nebo Bohemians 1905 proto zamířil do Leverkusenu, který v prvním kole nastoupí v neděli ve Wolfsburgu. S pátým celkem minulého ročníku bundesligy, který v nové sezoně čeká také základní skupina Evropské ligy, podepsal čtyřiadvacetiletý útočník pětiletou smlouvu.