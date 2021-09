V Paříži začíná proces nevídaných rozměrů, je se strůjci útoků z listopadu 2015

Paříž - Téměř šest let poté, co islámští radikálové v Paříži zahájili sérii útoků, které si vyžádaly 130 mrtvých a stovky zraněných, začne ve středu ve francouzské metropoli soud s 20 podezřelými. Největší soudní proces v novodobých dějinách Francie doprovodí kvůli obavám z teroristického útoku přísná bezpečnostní opatření. Procesu, který potrvá do května příštího roku, předcházela organizace nevídaného rozsahu.

Krátce po čtvrt na devět 13. listopadu 2015 se tři muži odpálili poblíž stadionu Stade de France, kde se zrovna hrál přátelský fotbalový zápas mezi Francií a Německem. Zhruba o 20 minut později zahájili jiní tři muži střelbu v koncertní síni Bataclan. Další útoky se zároveň odehrály v barech a restauracích na východě hlavního města. K zodpovědnosti za útoky se přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS). Celková bilance vystoupila na 130 mrtvých, zemřelo i sedm atentátníků. Přes 350 lidí bylo zraněno. Nejvíce obětí - kolem 90 - si vyžádal útok v klubu Bataclan.

Francie, která se stále vzpamatovává z traumat oné noci, se nyní v procesu dočká spravedlnosti. Soudní řízení je rekordní v mnoha ohledech. Bude soudit strůjce útoků, které si ve Francii vyžádaly nejvíce obětí od druhé světové války. Řízení podle prokuratury zahrnuje 1765 žalujících - na začátku procesu jsou proto vyhraněny dva dny, v nichž bude každý z nich zmíněn jménem. Až třetí den se soud bude šířeji zabývat obsahem obvinění, která se zakládají na více než 500 podkladových svazcích plných výsledků vyšetřování. Podle předběžného programu bude mít soud nejméně 140 jednacích dní. Čtení rozsudku je zatím v plánu na 24. či 25. května 2022.

V Justičním paláci vznikla pro potřeby procesu nová soudní síň ze světlého dřeva a s jasným osvětlením - lehkost architektury, kterou francouzské ministerstvo označilo za mírumilovnou, ostře kontrastuje s tématem, jež se v jejích útrobách bude probírat. Sál je vybaven 550 místy k sezení, která nejspíš nebudou stačit.

Od 28. září přijdou na řadu svědectví přeživších a rodin obětí. Po dobu pěti týdnů jich zhruba 300 popíše své zážitky z osudného večera, každý z nich na to má půl hodiny. Mezi těmito svědky bude i bývalý francouzský prezident François Hollande, který byl na fotbalovém zápase na stadionu na předměstí Saint-Denis, u kterého se odehrál první útok. Soud plánuje každý den vyslechnout 14 svědectví. Kvůli nesmírné šíři výpovědí a jejich traumatizující povaze bude pro všechny civilní účastníky procesu připravena psychologická podpora.

Po výpovědi obětí se u soudu představí obžalovaní, dvanácti z nich hrozí doživotní trest. Šest bude souzeno v nepřítomnosti. Někteří z nich jsou na útěku, o dalších se předpokládá, že už zemřeli.

Největší pozornost se bude upínat na jediného přeživšího přímého pachatele atentátů Francouze Salaha Abdeslama, syna marockých přistěhovalců. O samotných činech by měl před soudem poprvé promluvit 13. ledna příštího roku, není však jisté, zda bude ochoten vypovídat. Ostatní muži jsou obviněni mimo jiné z toho, že pachatelům poskytli auta či zbraně nebo se podíleli na plánování útoku. Obhajoba se dostane ke slovu 6. května.