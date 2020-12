V Paříži 2024 se bude o olympijské medaile bojovat i v breakdance

V roce 2024 v Paříži by mohly mít na olympijských hrách premiéru nové sporty. Na snímku (zleva) tanečník breakdance Ali Ramdani, skateboardisté Charlotte Hymová a Ivan Federico z Itálie, lezkyně Julia Chanourdieová, tanečník breakdance Mounir Biba a surfařka Justine Dupontová.

V roce 2024 v Paříži by mohly mít na olympijských hrách premiéru nové sporty. Na snímku (zleva) tanečník breakdance Ali Ramdani, skateboardisté Charlotte Hymová a Ivan Federico z Itálie, lezkyně Julia Chanourdieová, tanečník breakdance Mounir Biba a surfařka Justine Dupontová. ČTK/AP/Michel Euler

Lausanne (Švýcarsko) - V Paříži v roce 2024 se bude poprvé v historii bojovat o olympijské medaile v breakdance. Výkonná rada Mezinárodního olympijského výboru (MOV) schválila zařazení této formy tance s akrobatickými prvky do programu pařížských OH společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením.

Tato trojice sportů si odbude debut pod pěti kruhy už na olympijských hrách v Tokiu, jež byly kvůli pandemii koronaviru přeloženy na rok 2021. V Paříži se naopak nebude soutěžit v karate ani baseballu a softbalu, které si vzhledem k popularitě v zemi vybrali do programu japonští pořadatelé.

Organizační výbor pařížských her doporučil zařazení breakdance společně se surfingem, skateboardingem a sportovním lezením do programu svých her loni. MOV jejich výběr podpořil, vývoj těchto odvětví více než rok sledoval a nyní ho definitivně schválil.

Počínaje tokijskými hrami mají organizátoři jednotlivých her právo navrhnout na zařazení do programu svých her sporty, které jsou v dané zemi populární. Mezinárodní olympijský výbor se tím snaží svou tradiční vrcholnou akci oživit a zatraktivnit ji pro mladší fanoušky, sponzory a vysílací společnosti.

Breakdance vznikl na začátku 70. let minulého století v USA a postupně získal i soutěžní podobu. Francouzi v něm spolu s Američany patří k nejlepším na světě. Pod pěti kruhy se v breakdance soutěžilo už v roce 2018 na olympiádě mládeže v Buenos Aires.

Z atletického programu v Paříži zmizí chodecký závod na 50 kilometrů a nahradí ho zatím neupřesněná soutěž smíšených týmů. Do programu bude také zařazen kontaktní extrémní slalom na divoké vodě, ustoupí mu mužský a ženský sprint na 200 metrů v kategorii K1 rychlostních kanoistů.

MOV stanovil horní hranici aktivních účastníků her na 10.500, rozdělených přesně napůl mezi muže a ženy. V Tokiu by ještě měl počet sportovců překročit 11 tisíc a muži budou mít těsnou většinu.

V Paříži se ve srovnání s Tokiem sníží i počet disciplín. V Japonsku se bude bojovat o 339 sad medailí, v Paříži o 329. Například vzpírání, kterým zmítají dopingové skandály, přijde o čtyři váhové kategorie.