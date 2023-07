V Pardubicích protestovaly kvůli potyčce stovky Romů

Pardubice - V Pardubicích dnes kvůli sobotnímu konfliktu mezi Romy a zřejmě třemi Ukrajinci protestovaly stovky Romů, nejprve se lidé sešli před hlavním nádražím, později šli průvodem městem k místu sobotního incidentu. Shromáždění se obešlo bez konfliktů a větších problémů, řekla ČTK v 15:30 policejní mluvčí Markéta Janovská.

Dnešní protest byl reakcí na dosud neobjasněný sobotní konflikt v Anenské ulici v Pardubicích. Mladý Rom byl při potyčce zraněn, řekli ČTK organizátoři protestu. Podle nich byli protestující z celé ČR. Průvod Pardubicemi, většinou Romů, doprovázela policie, která usměrňovala dopravu.

Policie odmítla sobotní konflikt blíže komentovat, neuvedla národnost jeho účastníků. Policejní mluvčí dnes ČTK řekla, že v sobotu večer při potyčce asi 20 lidí jeden člověk utrpěl zranění a tři byli zadrženi. Tři lidi policisté zadrželi, věc vyšetřují. Policie vyzvala opakovaně ke klidu.

Na shromáždění před nádražím vystoupila také mluvčí pardubické krajské policie Markéta Janovská. Podle ní policie dosud nikoho neobvinila, případem se zabývá pro podezření ze spáchání výtržnictví. "Probíhají výslechy a další úkony, je možné, že dojde k rozšíření trestního stíhání na jiné trestné činy. V této souvislosti vás chci požádat, aby nedocházelo k eskalaci násilí nebo nějakému jinému protiprávnímu jednání," řekla přítomným.

Podle zraněného Roma bitku vyprovokovali Ukrajinci, kteří Romům údajně vyhrožovali již předchozí den. "Bránili jsme se, jeden z Ukrajinců vytáhl nůž a bodl mě," řekl ČTK Petr S. Zraněného Roma po incidentu lékaři ošetřili, se dvěma stehy ve tváři je již od sobotního večera doma.

"Chceme upozornit vládu na to, že i my jsme občané ČR a nechodíme ozbrojeni po městě a neútočíme. Chceme žít poklidně. Jsme tu proto, že situace mezi Romy je napjatá. Tento případ ze soboty není ojedinělý, je teprve druhý medializovaný. Přibývá konfliktů mezi Ukrajinci a Romy, myslím, že je to zbytečné," řekl ČTK jeden z účastníků protestu Ferdinand Baník.

Má obavu z toho, že pokud násilí proti Romům bude pokračovat, mohli by se radikalizovat. "Nebereme všechny Ukrajince, že jsou stejní, my víme, co je rasismus, nejsme rasisti. Chceme jen to, aby nechodili ozbrojení a nenapadali nás. V takovém přílivu lidí (z Ukrajiny) mohou být mezi nimi i problémoví lidé," řekl Baník.

Připustil i možnost, že může jít o provokatéry, kteří chtějí vyvolat konflikt s Romy. "Nechceme konflikt, chceme jen bezpečnost. Chceme, aby se mezi námi Romy situace uklidnila. Víme, že se situace může obrátit proti nám," dodal Baník.