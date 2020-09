V paláci Kinských se chystá výstava Rembrandtova díla

Praha - Za tři týdny se v paláci Kinských v Praze otevře velká mezinárodní výstava slavného nizozemského malíře Rembrandta van Rijn. Pět let připravovaný projekt, který je podmíněn spoluprací odborníků a transportem děl z několika zemí, je kvůli pandemii posunutý z dubna. Organizátorům se ale podařilo získat i díla, která byla v původním termínu blokovaná, a také posunout konec výstavy až na konec ledna příštího roku. ČTK to dnes řekla mluvčí pořádající Národní galerie Praha (NGP) Eva Sochorová.

Výstava, která by měla být nejvýznamnějším letošním projektem NGP, představí více než 110 děl z významných tuzemských i zahraničních institucí a soukromých sbírek. Jejím ústředním dílem bude portrét Učence ve studovně ze sbírek Národní galerie Praha z roku 1634. Kurátorka Lucie Němečková slibuje, že výstava se s pomocí dalších Rembrandtových děl, i s pomocí prací jeho současníků i následovníků pokusí přiblížit vnitřní život zachycený ve výrazu portrétovaného, ať už jím byl neznámý člověk či Rembrandt sám.

Výstava měla původně začít 17. dubna a trvat do konce srpna. Kvůli koronaviru, nouzovému stavu v ČR i situaci v dalších zemích ale nezačala. NGP uvažovala o pozdějším otevření, ale vypadalo to, že kvůli mezinárodním závazkům bude muset skončit v původně plánovaném termínu, tedy na konci srpna.

"Díky posunutému termínu, který se po dlouhých jednáních podařilo specifikovat a výstavu prodloužit až do 31. ledna 2021, došlo i ke změnám co do vystavovaných děl. Některé zápůjčky se nepodařilo do Prahy přivézt, ale naopak se významné zápůjčky podařilo získat nově," uvedla mluvčí. Doplnila, že zpětná vazba od zapůjčitelů byla velmi vstřícná, muzea i galerie jsou v podobné, více či méně složité situaci.

Koncept výstavy počítá s přibližně 115 exponáty, z toho přibližně 50 bude maleb, zbytek práce na papíře, tedy grafika, kresba. Rembrandtových děl bude asi 65, z toho deset maleb a více než 50 grafických listů a kreseb.

Rembrandt van Rijn (1606 až 1669) byl nizozemský malíř, kreslíř, grafik a rytec. Je považován za jednoho z nejlepších malířů a grafiků západního umění. Slavným se stal již za svého života a záhy byl považován za největšího nizozemského malíře. Jeho dílo zahrnuje portréty, zejména autoportréty, a také krajiny a obrazy s mytologickými či biblickými tématy.