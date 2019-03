Olomouc - Olomoucký vrchní soud zpřísnil o 11 měsíců na sedm let a devět měsíců trest dvěma mužům v ostravské větvi kauzy metanolu. Jde o distributora otráveného alkoholu Michala Klösela a Martina Svobodu, který smrtící směs distribuoval přes svůj stánek v Havířově. Naopak dalším distributorům, Petru Čaganovi a Václavu Zlámalovi, odvolací soud tresty snížil. Obžalovaný Bohumil Malátek a Martin Posládek si odpykají stejné tresty uložené krajským soudem. Jde o poslední hlavní obžalované v této kauze. Na svědomí mají smrt několika lidí.

"U obžalovaného Klösela a Svobody jsme zohlednili námitky v odvolání státního zástupce. V případě obžalovaného Posládka zůstal trest stejný, u obžalovaného Zlámala a Čagana je trest nižší, neboť se pohybují v jiné trestní sazbě. Bylo také na místě kromě námitek žalobce přihlédnout k celkové délce řízení, která uběhla od spáchání celého trestného činu," uvedl předseda senátu Vladislav Šlapák.

Podle žalobkyně Jarmily Ošlejškové jde o tečku za hlavní kauzou metanol. Její uzavření vítá i kvůli délce řízení, která se promítla do snížení některých trestů. "Případ je naprosto mimořádně výjimečný. Byl to velký přelom u trestné činnosti obdobného charakteru a taková kauza se v České republice do této doby v nové historii nevyskytla," řekla novinářům státní zástupkyně. Podotkla, že žalobci zváží dovolání, ale příliš to nepředpokládá. "Vina byla zpřísněna podle našeho odvolání, těžká újma byla přiznána a to je pro nás důležité," doplnila žalobkyně.

Podle rozsudku si v srpnu 2012 Klösel objednal alkoholu obsahující toxický metylakohol u Martina Jirouta, jemuž vrchní soud dříve potvrdil v hlavní větvi kauzy devět let. Šlo o celkem 2300 litrů alkoholu neznámého původu, který se prodával za 50 korun za litr. Klösel poté sjednal jeho prodej obžalovanému Posládkovi, aniž by zjišťoval původ alkoholu. Tomu soud dnes potvrdil trest osm let a čtyři měsíce. Od Posládka smrtící směs putovala k Martinu Svobodovi, který směs šířil prostřednictvím svého stánku v Havířově. Po požití toxické směsi zemřelo pět osob, uvádí rozsudek.

Posládek alkohol prodal také Václavu Zlámalovi z Havířova. Další obžalovaný Petr Čagan podle obžaloby opatřil dalšímu obžalovanému Bohumilu Malátkovi 150 litrů alkoholu, po jehož vypití zemřeli na Přerovsku dva lidé. Zlámalovi a Čaganovi odvolací soud dnes tresty snížil na 4,5 roku. Zlámal dostal původně trest u krajského soudu o deset měsíců vyšší, Čagan si měl původně odpykat šest let a čtyři měsíce. Malátkovi zůstal trest šest let a deset měsíců. Kromě úpravy trestů soud zakázal Zlámalovi a Čaganovi na pět let zákaz činnosti. Obžalovaným také uložil, aby zaplatili několik set tisíc korun pojišťovnám, dalších několik milionů korun musejí v konečném součtu zaplatit lidem za zdravotní následky či pozůstalým.

Státní zástupce žádal vyšší tresty u pěti z šesti obžalovaných. Poukazoval na fatální následek v podobě úmrtí více osob, způsobení těžké újmy na zdraví a bezprostřední ohrožení života dalších. Obžalovaní naopak většinou žádali zproštění, tvrdili, že neexistují přímé důkazy, které by je se smrtící směsí alkoholu pojily. Rozsudek si dnes nikdo vyslechnout nepřišel, jejich obhájci rozhodnutí soudu odmítli komentovat.

Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji. Vrchní soud měl původně rozsudek vynést už 21. února, jednání však zhatilo anonymní oznámení o bombě v budově soudu.

Metanolová kauza je z roku 2012, vyžádala si pět desítek životů, řada lidí už kvůli tomu byla odsouzena.