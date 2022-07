V Ostravě začíná 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava

Ostrava - V industriálním areálu Dolních Vítkovic v Ostravě dnes začne 19. ročník mezinárodního hudebního festivalu Colours of Ostrava. Potrvá do 16. července. V minulých dvou letech se hudební přehlídka s návštěvností okolo 40.000 lidí vinou epidemie koronaviru nekonala. Letos se publiku se představí řada světových hvězd jako kapely The Killers a Twenty One Pilots či interpreti Martin Garrix a LP. V platnosti zůstávají vstupenky zakoupené na ročníky 2020 a 2021.

Vedle zahraničních i domácích kapel nabídne festival tradičně doprovodný program - mezinárodní fórum Meltingpot, divadla, workshopy, filmy či výtvarné instalace.

Kapacita areálu je podle pořadatelů vyprodána z 90 procent. „O vstupenky je nyní velký zájem. Rychle ubývají. Všichni, kteří se rozhodnou přijet na poslední chvíli, je ale seženou. Jak čtyřdenní celofestivalové, tak i jednodenní,“ podotkl mluvčí akce Jiří Sedlák. Festival posledních několik let neposkytuje přesná čísla návštěvnosti. S odhadovaným počtem 40.000 až 50.000 návštěvníků patří k největším v Česku.