V Ostravě začaly Letní shakespearovské slavnosti

Ostrava - Hrou Zimní pohádka dnes na Slezskoostravském hradě v Ostravě začaly letošní Letní shakespearovské slavnosti. Jsou jednou z mála tradičních akcí, které se během koronavirové pandemie ve městě konají. Provázejí je zpřísněná protiepidemická opatření. Diváci musí mít například i ve venkovním hledišti po celou dobu představení nasazené roušky.

Fotogalerie

Lidé dnes přicházeli na představení s větším předstihem. Před vstupem si nasazovali roušky a u dvou stojanů u brány si nanášeli na ruce dezinfekci. "Pracujeme s velkým nasazením, abychom to, co jsme tvrdili - že to je bezpečný festival - mohli prokázat i v reálu," uvedl ředitel festivalu Andrej Harmečko.

Organizátoři festival intenzivně připravovali, přestože prakticky do poslední chvíle nevěděli, zda jej nebudou muset zrušit. Krajská hygienická stanice v Ostravě totiž 17. července vyhlásila v kraji mimořádná opatření, mezi nimiž bylo i omezení návštěvnosti akcí na nejvýše 100 lidí. Ve čtvrtek ale hygienici opatření zmírnili, když povolili účast až 1000 diváků. Nově však nařídili, že účastníci akcí musí mít nasazené roušky. Sami organizátoři festivalu už před začátkem předprodeje snížili kapacitu představení zhruba o čtvrtinu, z 950 na 750 diváků.

"Přidáváme další bezpečnostní opatření nad rámec toho, co nám ukládá hygiena," dodal Harmečko. V areálu je třeba k dispozici dezinfekce a sedadla mají větší rozestupy, než je běžné. Povrchy v areálu, například na WC, také nechali pořadatelé ošetřit přípravky s nanočásticemi.

Návštěvníkům pořadatelé slavností rozesílají e-mailem informace, jakými pravidly se mají řídit. Před vstupem do hradu i v areálu slavností například musí lidé dodržovat dvoumetrové rozestupy. Letos také pořadatelé ani nenabízejí možnost půjčení dek a podsedáků.

Ostrava je vyhlášena pořádáním velkých letních festivalů, z nichž nejznámějšími jsou Colours of Ostrava a Beats for Love. Letos byly ale zrušeny. Po vyhlášení dalších mimořádných opatření organizátoři zrušili i desítky menších akcí. Iniciativa Za kulturu v Moravskoslezském kraji, které sdružuje subjekty působící v kultuře, podala ve spolupráci s právníky na hygieniky kvůli omezení akcí žalobu.