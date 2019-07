V Ostravě začal festival Colours of Ostrava

Ostrava - V Ostravě dnes začal mezinárodní hudební festival Colours of Ostrava. Během čtyř dnů na něm vystoupí například legendární kapela The Cure či francouzská zpěvačka Zaz. Přehlídka ale nenabízí jen hudbu. Řečníci fóra Meltingpot budou často hovořit například o globálním oteplování, architekti o významu kříže. ČTK to řekla mluvčí průmyslového areálu Dolní Vítkovice Eva Kijonková.

Počty návštěvníků pořadatelé už několik let neposkytují. Odhady se pohybují okolo 40.000 lidí. Ani letos ředitelka akce Zlata Holušová výjimku neudělala. "Sama nevím, jaká bude návštěvnost. Čísla nejsou důležitá. Slibuji ale, že tady bude hodně lidí," řekla ČTK.

Součástí doprovodného programu festivalu je i fórum Meltingpot, které dá prostor 250 řečníkům. Hodně se bude mluvit třeba o klimatických změnách. Tímto tématem se zabývá například Manari Ushigua. Tradiční ekvádorský léčitel a vůdce amazonského národa Sápara chce poukázat ve přednášce hlavně na význam a ohrožení amazonských pralesů. "Amazonský prales je srdcem světa. Nyní je ohrožený různými korporacemi. Musíme jej chránit," řekl dnes novinářům Ushigua.

Stejným tématem se zabývá i Američan Joe Davis. "Lidstvo je tady stovky milionů let, což je krátká doba oproti celému vesmíru. Za tu dobu jsme planetě způsobili mnohem více než jen změnu klimatu. Bude trvat miliony let, než to zvrátíme. Potřebujeme všechno udržovat v rovnováze," uvedl Davis.

Mezinárodní diskusní fórum se uskuteční počtvrté. Vystoupí řada osobností, například komentátor Andrew Keen, izraelský spisovatel Tuvia Tenenbom, tanečnice, skladatelka a bývalá vokalistka Madonny Donna de Loryová, novinář Wojciech Jagielski nebo politolog Jeffrey A. Winters. Z českých řečníků účast přijal generál Petr Pavel či autor knih pro děti, ilustrátor, grafik a tvůrce animovaných filmů Petr Sís.

Téma kříže a to, jak o tomto tématu přemýšleli a přemýšlí někteří přední světoví i čeští umělci představí architekti Josef Pleskot a Norbert Schmidt. Jejich vystoupení se uskuteční během festivalu v muzeu výtvarníka Milana Dobeše.

Festival Colours of Ostrava potrvá do soboty. Hlavní hvězdou dnešního programu bude britská kapela Florence + The Machine. Oficiálně program zahájí v 17:30 ostravská kapela Buty. Ve čtvrtek se mohou návštěvníci těšit na držitele cen Anděl a moravskoslezské kulturní ceny Jantar Davida Stypku a jeho kapelu Bandjeez či na skupinu Kryštof. Vystoupí i Portugalská zpěvačka Mariza. V pátek se představí například nezávislý australský hudebník John Butler či taneční elektropopové trio Years & Years. Hlavní hvězda letošního ročníku legendární britská rocková skupina The Cure vystoupí v sobotu. Před ní se na hlavní scéně objeví francouzská zpěvačka Zaz.

Program na 24 otevřených i krytých scénách nabídne přes 350 bodů. Vedle koncertů více než 120 zahraničních a domácích kapel jsou v plánu také diskuse. Chystají se i divadelní představení, workshopy, filmy, výtvarné instalace a další doprovodné aktivity.