V Ostravě vzniklo umělecké dílo z odpadu ze šrotiště

Ostrava - Netradiční umělecké dílo dokončili umělečtí kováři Lukáš Dvorský a Marek Břuska v největším tuzemském areálu pro zpracování kovového odpadu a barevných kovů v Ostravě. Na zhruba 4,5 metru vysokou plastiku použili více než 15 tun různorodého odpadu z místního šrotiště, který doplnila zeleň. Socha, kterou umělci zatím pracovně nazývají Babylonská věž, poukazuje na nutnost recyklace.

Dílo vzniklo u příležitosti 30. výročí fungování společnosti TSR, která je největším českým zpracovatelem kovového odpadu a barevných kovů. "Socha je složená ze 30 stupínků, každý symbolizuje jeden rok. Vše je poskládáno do kompozice věže, která se trochu nahýbá. Každý druhý stupínek jsme osázeli různými rostlinami. Hodně z nich je popínavých. Představa je taková, že za dva až tři roky bude celá socha obalená do zeleného šatu z rostlin," uvedl Dvorský. Materiál pro sochu umělci vybírali přímo na šrotišti. Součástí uměleckého díla jsou tak například kolejnice, trubky, odřezky z plechů, kovové profily nebo svařené disky z automobilů. "Návrhů jsem naskicoval asi patnáct, ale vítězným se nakonec stal ten první, který jsem zpracoval. Už to tak bývá, že první návrhy jsou nejvýstižnější a nejúspěšnější. Návrh je moje autorské dílo, s kolegou Břuskou jsme pracovali na realizaci a spolu jsme vymýšleli úpravy jednotlivých profilů, které při realizaci vznikaly," doplnil Dvorský.

Dvorský je rovněž autorem umělecké plastiky před budovou polikliniky Fakultní nemocnice Ostrava. Památník připomíná oběti předloňské tragické střelby, při níž přišlo o život sedm lidí a další dva byli vážně zraněni. "Památník před nemocnicí je taková smutná a vážná věc a bylo třeba k němu přistupovat s respektem k pozůstalým a celé té situaci. Tady máme volný prostor a nic nám nemuselo s ničím korespondovat. Bylo to mnohem volnější a i taková radostnější věc, mohl jsem se více vyřádit," uvedl Dvorský. Nejobtížnější fázi bylo při vzniku díla kotvení jednotlivých profilů k základové desce. Mnoho z nich má totiž váhu okolo 500 kilogramů, a pomoci tak musela technika.

Návrh uměleckého díla vytvářel Dvorský zhruba dva měsíce. Samotná výroba trvala více než čtvrt roku. "Ještě během výroby se samozřejmě dílo mění. Každý profil jsme s kolegou ladili zvlášť," doplnil umělec, který na střední škole studoval kovářství a nyní se tam věnuje i výuce studentů. Na Ostravské univerzitě pak studoval sochařství. Například jeho dílo Životní prostor zdobí piazzettu v centru Ostravy.