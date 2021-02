V Ostravě se poměří čeští atleti se zahraniční konkurencí

Ostrava - V Ostravě se dnes uskuteční největší mezinárodní halový mítink na českém území. Na Czech Indoor Gala se se zahraniční konkurencí utká domácí špička v čele s koulařem Tomášem Staňkem a čtvrtkařem Pavlem Maslákem.

Bronzový medailista z halového ME Staněk je výkonem 21,48 ze Stromovky na druhém místě letošních tabulek za novopečeným halovým světovým rekordmanem Ryanem Crouserem. Jeho hlavním soupeřem v Ostravě by měl být Lucemburčan Bob Bertemes. Trojnásobný halový mistr světa a Evropy Maslák vstoupil do sezony v pátek třetím místem na mítinku v Karlsruhe, kde zaběhl čas 46,99. Nevede ani domácí tabulky, protože se před něj o víkendu ve Stromovce dostal Vít Müller výkonem 46,70.

Na šedesátce bude k vidění souboj spoludržitelů českého rekordu na 100 metrů Zdeňka Stromšíka a Jana Veleby s úřadujícím halovým mistrem Evropy Jánem Volkem ze Slovenska a Britem Oliverem Brombym, který v Ostravě vyhrál loni.