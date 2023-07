V Ostravě bude vystavena Petřkovická venuše, letos je 70 let od jejího nálezu

Ostrava - V Ostravě bude letos v září po šesti letech znovu vystavena Petřkovická nebo též Landecká venuše patřící k nejvýznamnějším kulturním památkám České republiky. Od jejího nálezu na ostravském vrchu Landek uplyne v pátek 70 let. V Hornickém muzeu Landek Park bude vzácná soška k vidění pouze jediný víkend, řekla ČTK mluvčí muzea Eva Kijonková.

"Petřkovická venuše se letos znovu vrátí na Landek. Má tam být k vidění v největším tuzemském Hornickém muzeu pouhý jeden víkend, a to od pátku 8. do neděle 10. září. Vystavena by měla být v pietní místnosti Hlavní báňské záchranné stanice Hornického muzea. Vystavení vzácného nálezu má provázet 27. setkání hornických měst a obcí ČR, které letos hostí Ostrava. Akce v Ostravě ponese název Fajront!!! a město je nejen jejím hostitelem, ale přispívá na aktivity spojené se setkáním i finančně," uvedla Kijonková. Petřkovická venuše se do Ostravy podle ní vrací také proto, že letos v prosinci, na svátek sv. Barbory, patronky horníků, uplyne 30 let od zpřístupnění ostravského Hornického muzea veřejnosti.

Petřkovická nebo též někdy Landecká venuše je z krevele a nalezena byla 14. července 1953 při archeologickém výzkumu, který inicioval Archeologický ústav Akademie věd v Brně a vedl jej Bohuslav Klíma. Její stáří je více než 23.000 let a patří tak do období paleolitu, tedy starší doby kamenné.

Je unikátní především tím, že je jedinou štíhlou venuší nalezenou v Evropě. Torzo ženy bez hlavy je vysoké 4,6 centimetru. Nálezci se původně domnívali, že hlava byla odlomena. Podle tvaru materiálu však zjistili, že šlo pravděpodobně o autorův záměr. Torzo představuje mladou ženu, která byla zřejmě v počátečním stadiu těhotenství. Někdejší primátor Petr Kajnar (SOCDEM) v roce 2008 usiloval o to, aby se soška natrvalo vrátila do Ostravy, což ale Archeologický ústav Akademie věd v Brně odmítl.

"Víme, že zájem návštěvníků o naši Petřkovickou venuši bude velký, ale respektujeme, že o ni pečuje Archeologický ústav české Akademie věd v Brně. Je o ni bezpochyby velmi dobře postaráno. Navíc je tak blízko Věstonické venuši. Zapůjčení do Ostravy má vždy významné souvislosti a ústav nám při těchto výjimečných příležitostech vychází vstříc, čehož si moc vážíme," uvedl ředitel Hornického muzea Landek Park v Ostravě-Petřkovicích Ján Hlobil.

Poprvé byla Petřkovická venuše v Ostravě vystavena v roce 2002 na výstavě Krásy a tajemství České republiky, kdy si ji prohlédlo 4000 návštěvníků výstaviště Černá louka. U příležitosti 50. výročí nálezu v roce 2003 byla k vidění v Hornickém muzeu, v roce 2009 v budově magistrátu, v roce 2011 v Hornickém muzeu Landek park a potom ještě v roce 2013 při 60. výročí nálezu byla vystavena v obřadní síni magistrátu v rámci Dne otevřených dveří. Naposledy byl v Ostravě vzácný originál k vidění v roce 2017 v Ostravském muzeu jako součást výstavy Ostrava nevídaná, která byla jednou z akcí celoročních oslav 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě. Převoz i vystavení vzácné sošky vždy provázejí přísná bezpečnostní opatření. Podle odborníků je historická cena nálezu nevyčíslitelná.