V Ostravě bude nový nejvýkonnější superpočítač v Česku

Ostrava - V prvním čtvrtletí příštího roku bude spuštěn v národním superpočítačovém centru IT4Innovations VŠB-Technické univerzity Ostrava nejvýkonnější superpočítač v Česku. Nový stroj EURO_IT4I za 14,86 milionů eur (zhruba 400 milionů korun) bude zřejmě také jedním z deseti nejvýkonnějších v Evropě. V celém světě bude patřit do první padesátky nejsilnějších superpočítačů. Sloužit bude nejen akademické obci, ale také průmyslovým podnikům. ČTK to sdělila mluvčí IT4Innovations Zuzana Červenková.

Smlouvu o pořízení superpočítače tento měsíc podepsaly Evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku (EuroHPC JU), společnost Hewlett Packard Enterprise (HPE), která systém dodá, a IT4Innovations. Do Ostravy se stroj dostane díky tomu, že IT4Innovations loni uspělo v celoevropské soutěži o hostitelství takzvaného EuroHPC petascale superpočítačového systému. Prostřednictvím EuroHPC JU bude zaplaceno 35 procent nákladů a zbývající část pokryjí evropské dotace.

IT4Innovations má nyní k dispozici čtyři superpočítače. "Superpočítač s pracovním názvem EURO_IT4I bude dosahovat špičkového výkonu 15,2 petaflopu za sekundu," uvedla Červenková. Jeho výkon tak výrazně převýší výkon Salomonu, doposud nejvýkonnějšího superpočítače v IT4Innovations s výkonem dva petaflopy za sekundu.

"Za zmínku jistě stojí akcelerovaná část superpočítače, kterou budou tvořit servery HPE Apollo 6500 s celkovým počtem 560 grafických karet NVIDIA A100 Tensor Core, které mimo jiné poskytují teoretický špičkový výkon až 175 petaflopů za sekundu pro výpočty umělé inteligence," doplnila Červenková.

Výkon nového počítače se podle ní dá srovnat s výkonem více než 100.000 notebooků. Instalace a zprovoznění systému se plánuje na první čtvrtletí příštího roku. "Jeho služba vědě, průmyslu i společnosti se plánuje až do roku 2025. Jeho celkové provozní náklady v letech 2021 až 2025 se odhadují na 14 milionů eur (okolo 380 milionů korun)," uvedla Červenková. Jméno nového superpočítače bude vybráno ve veřejné soutěži, do které se do 15. prosince mohou zapojit všichni lidé s trvalým pobytem v ČR.

Ředitel IT4Innovations Vít Vondrák uvedl, že požadavky uživatelů na výpočetní kapacitu superpočítačů každým rokem rostou a centrum už jim nebylo schopno plně vyhovět. "Tento nový superpočítač je navržený tak, aby uceleně pokryl uživatelské požadavky při řešení komplexních vědeckých i průmyslových problémů zahrnujících klasické numerické simulace i rozsáhlé datové analýzy nebo využití umělé inteligence," uvedl Vondrák.

Výkonný ředitel společného evropského podniku EuroHPC Anders Dam Jensen uvedl, že výpočetní výkon superpočítače bude přístupný veřejnosti i vědeckým a průmyslovým uživatelům kdekoli v Evropě, například ke zlepšení předpovědí počasí, rozvoji ekologičtějších energetických infrastruktur či přizpůsobení terapie potřebám pacienta. "Bude přínosem pro Evropu jako celek a přiblíží nás o krok blíže k naší ambici učinit z Evropy globálního lídra v oblasti vysoce výkonného počítání," uvedl Jensen.

O vzniku společného podniku označovaného zkratkou EuroHPC rozhodly v listopadu 2018 na návrh Evropské komise členské země unie. Jeho úkolem je, zajistit, aby byla EU do roku