V opravovaném zámku v Doksech se otevře muzeum Čtyřlístku

Doksy (Českolipsko) - V Doksech na Českolipsku se v částečně zrekonstruovaném zámku otevře v neděli navečer muzeum Čtyřlístku. Přestěhovalo se tam z půdy bývalé knihovny. Zámecké prostory jsou pro návštěvníky přístupnější a dávají muzeu možnosti dalšího rozvoje, řekla novinářům starostka města Eva Burešová. "Každý rok můžeme slibovat návštěvníkům, na co se mohou těšit další rok," uvedla starostka.

Muzeum je věnované vývoji dětského komiksu Čtyřlístek, jehož první číslo vytvořil Jaroslav Němeček před 50 lety společně se svou manželkou Lucií na jejich chalupě u Doks. Ze stěhování expozice na zámek mají radost. "Bude tady rušno a veselo, a o to tady jde," uvedl Němeček. Jeho manželce se tím splnil sen, který měla 30 let. "Aby to bylo na zámku a nejen muzeum. Aby tady bylo kulturní centrum, aby si tady děti užívaly, když prší, i když neprší. Když něco takového ve městě je, tak to lidi sbližuje. A v dnešní době je to tak strašně nutné," uvedla.

Předobrazem čtyřlístkovských Třeskoprsk se staly právě Doksy. I to bylo důvodem, proč muzeum zaměřené na tento komiks v roce 2011 v tomto městě vzniklo. Ročně ho navštíví asi 30.000 lidí. Půdní prostory bývalé knihovny ale moc šancí na rozvoj nedávaly, zámek je pro muzeum vhodnější. "Duch pana Valdštejna je tady navíc," uvedl Němeček. Zámek získal v 17. století Albrecht z Valdštejna a jeho potomci pak zhruba s padesátiletou přestávkou vlastnili panství se zámkem až do roku 1945.

Expozice muzea je zatím v jednom velkém sále, nové jsou vitríny a přibyly exponáty. "Je tady celá sbírka Čtyřlístků od prvního do posledního, což je dneska už 670 čísel, takže děti budou mít možnost si je prolistovat, ale opatrně, protože některá jsou vzácná," řekl Němeček. V expozici jsou i některé interaktivní prvky a návštěvníci se třeba i dozvědí, jak vzniká komiks. Podle starostky je v plánu každý rok expozici rozšířit o jednu místnost, celkem by jich mělo být sedm. "Můžeme se tak těšit, že z jedné místnosti bude Myšpulínova laboratoř, Fifinčina kuchyň, strašidelný les, ale také čtyřlístkovské kino pro děti," dodala Burešová.

Doksy nevyužívaný zámek získaly v roce 2015 bezúplatně od Libereckého kraje s cílem zpřístupnit ho veřejnosti. Na jeho opravu se zatím vydalo zhruba 93 milionů korun, z toho 51 milionů byly krajské, státní a evropské dotace. Kromě muzea se na neděli v 16:00 chystá slavnostní otevření informačního centra, městské galerie a od ledna začne fungovat i městská knihovna. Od léta příštího roku budou moci turisté projít prohlídkový okruh.