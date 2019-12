V opravené budově Státní opery Praha instalovali oponu

V opravené budově Státní opery Praha 19. prosince 2019 instalovali oponu. V průběhu posledních dvou let na ní pracoval tým pod vedením uměleckého ředitele sekce výroby Národního divadla (ND) Martina Černého ve spolupráci se studenty katedry scénografie DAMU. Opona vznikla v dílnách ND podle návrhu původní opony Eduarda Veitha, která se ztratila v roce 1945. ČTK/Šulová Kateřina