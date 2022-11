V Olomouckém kraji udeřila zima, náledí se dnes může objevit v celé ČR

Olomouc - Sněžení nebo sníh s deštěm zasáhly během dneška většinu území Olomouckého kraje. Do terénu tak po silničářích na severu regionu vyrazili během dne například také jejich kolegové z Olomoucka. Silnice jsou většinou holé a mokré, obezřetnost je na místě kvůli snížené viditelnosti, dopravu může komplikovat také mlha. Námraza, na kterou upozorňují výstrahou meteorologové, zatím hlášena není, zjistila ČTK. Teplota je většinou kolem nuly. Náledí se už dnes v noci může objevit v celém Česku a vydrží možná až do neděle. Do sobotního večera také napadne místy až 15 centimetrů sněhu, uvedl ve výstraze ČHMÚ.

Na Šumpersku vyrazili silničáři poprvé do terénu v noci na dnešek, v nejvyšších polohách okresu napadly zhruba dva centimetry sněhu. Silnice jsou nyní holé a mokré, v regionu jsou dešťové a sněhové přeháňky a mlhavo, uvedli správci silnic. V práci během dne pokračovali také silničáři na Jesenicku, silnice v kopcích solili už ve čtvrtek večer především kvůli možné námraze. Silnice jsou nyní po chemickém ošetření, sjízdné se zvýšenou opatrností, sněží a místy je mlha.

Během dne silničáři chemicky ošetřovali také silnice na Olomoucku včetně dálnic. Silnice jsou nyní mokré, silničáři upozorňují na sněhové přeháňky a sníženou viditelnost kvůli srážkám. Ve vyšších polohách na Šternbersku jsou sněhové přeháňky, nárazový vítr a místy mlha. Na Přerovsku jsou silnice sjízdné bez omezení, i tam je na místě opatrnost kvůli snížené dohlednosti.

Podle informací Ředitelství silnic a dálnic se teplota na Jesenicku pohybuje kolem nuly, na Šumpersku v rozmezí od čtyř stupňů pod nulou do dvou stupňů nad nulou. Na Olomoucku je to od jednoho stupně pod nulou do tří stupňů nad nulou, teploty na Přerovsku jsou nad bodem mrazu.

Na náledí, které se bude tvořit dnes a v sobotu, upozorňuje také výstraha meteorologů. Hlásí výrazné ochlazení, do sobotního večera také zřejmě napadne místy až 15 centimetrů sněhu.

Náledí se dnes může objevit v celé ČR

Náledí se už dnes v noci může objevit v celém Česku a vydrží možná až do neděle. Do sobotního večera také napadne místy až 15 centimetrů sněhu. Vyplývá to z výstrahy, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Před náledím ústav varoval už ve čtvrtek a dnes výstrahu rozšířil.

"Během dnešního dne se od severovýchodu ochlazuje, teploty budou postupně od severu a severovýchodu klesat pod bod mrazu. Mokré povrchy budou namrzat a místy se vytvoří náledí, v případě sněhové pokrývky i zmrazky," sdělili meteorologové. Už po dnešním poledni se tak může začít náledí objevovat v celém Libereckém a Moravskoslezském kraji a v severních nebo severovýchodních částech Zlínského, Olomouckého, Pardubického, Královéhradeckého a Ústeckého kraje.

Během dnešního večera se pak začne náledí vyskytovat i v celých severních a východních Čechách a na většině území Vysočiny i Středočeského a Jihomoravského kraje. Do půlnoci pak už pravděpodobně zasáhne celé Česko. "V sobotu během dne bude místy celodenní mráz. Náledí a zmrazky proto mohou přetrvávat až do nedělního dopoledne," doplnili pracovníci ČHMÚ.

Kromě náledí se objeví také sníh, především na jihozápadě Česka. "Dešťové srážky se budou postupně měnit ve sněhové a nejintenzivnější sněžení očekáváme od pátečních večerních hodin na jihozápadě území, kde sněžení bude přetrvávat i během soboty a ve večerních hodinách zeslábne. V tomto období na jihozápadě území může napadnout od pěti do 15 centimetrů nového sněhu," uvedli meteorologové. "Na ostatním území spadne od nuly do pěti centimetrů nového sněhu," doplnili.