V Olomouci bude udělena jednomu z pěti laureátů Chalupeckého cena

Olomouc - V Olomouci bude dnes večer v kině Metropol udělena Cena Jindřicha Chalupeckého. Slavnostní vyhlášení je letos součástí přehlídky současného vizuálního a zvukového umění PAF Olomouc, ocenění bude poprvé uděleno mimo Prahu a Brno. Mezinárodní porota do finále jubilejního 30. ročníku vybrala pět finalistů z řad vizuálních umělců do 35 let. O prestižní cenu soutěží Andreas Gajdošík, Baptiste Charneux, Marie Lukáčová, Pavla Malinová a umělecká skupina Comunite Fresca, kterou tvoří Dana Balážová, Markéta Filipová a Martie Štindlová.

Finalisté nejvýznamnějšího českého ocenění pro vizuální umělce do 35 let se se svými díly od konce září až do 19. ledna představují v Pražákově paláci v Brně na výstavě, kterou unikátně napájejí elektřinou venkovní solární panely. Tvorba laureátů zahrnuje média od malby přes sochu či fresky až k instalaci, videoartu nebo programování. Na cenu podle porotců aspirují autoři, kteří testují umění jako nástroj komunikace.

Koncepci ceremoniálu připravili kurátoři PAFu společně s umělcem Michalem Pěchoučkem a filmovým režisérem Bohdanem Bláhovcem. Součástí společného programu PAFu a Společnosti Jindřicha Chalupeckého je také uvedení dokumentace projektu Sospiri loňského držitele ocenění Lukáše Hofmanna a projekce filmů umělkyně Tai Shani, která je v letošním roce nominovaná na cenu Turner Prize.

Prestižní cena pro mladé české umělce do 35 let se udílí od roku 1990 z podnětu dramatika a bývalého prezidenta Václava Havla, básníka a výtvarníka Jiřího Koláře a malíře Theodora Pištěka. Mezi držitele ceny nesoucí jméno po významném historikovi umění a kritikovi patří řada známých českých malířů či sochařů střední a starší generace - ti dostávali cenu v jejích počátcích. V posledních letech se mezinárodní porota nejčastěji přiklání ke konceptuálnímu umění.