V okolí Lipna se kvůli omezení turistického ruchu častěji objevuje zvěř

Lipno nad Vltavou (Českokrumlovsko) - V okolí lipenské přehrady v poslední době veřejnost častěji může vidět jindy plaché a chráněné druhy zvířat. Kvůli omezení pohybu souvisejícímu s koronavirem tak lidé spatřili vlky, rysy nebo losy. Novináře o tom informoval Turistický spolek Lipenska.

"S lockdownem a tím i nulovou návštěvností jsme vnímali zvýšený a méně ostražitý pohyb zvěře v celém katastru. Například v části obce Láz, byli u Schwarzenberského kanálu přímo na turistické trase spatřeni dva vlci," uvedl starosta Nové Pece Martin Hrbek.

Vzhledem k opatřením souvisejících s koronavirem zvěř ztrácí podle odborníků plachost. Obyvatelé z obcí a měst kolem lipenské přehrady proto zpozorovali různé druhy na místech, kterým se předtím zvěř vyhýbala.

„Když si dnes stoupnu na schody hradu a počkám si na lišku, tak se jí ve večerních hodinách dočkám. Pod okny se nám pase jelen. Letošní zimu k nám několikrát zavítal tetřeví kohout a nepohnul se ani na mé zapískání. To jsou úkazy v turistických sezonách nevídané. Máme tu i několik sov, které loví hradní myši. Pomáhám jim lovem do pastiček a skoro denně jim předkládám výřad (řadu) ulovených myší a ráno je to všechno pryč,“ uvedl Aleš Novák z Vítkova Hrádku.

Hrbek uvedl, že obyvatelé Nové Pece v posledních týdnech častěji zaregistrovali třeba i bobra. Podle předsedy Turistického spolku Lipensko Jiřího Mánka se nejedná o navýšení populace zmíněných druhů. „Lze jen konstatovat, že zvěř i lidé zde umí žít pospolu a když sem zavítá méně turistů, zvěř na to reaguje a k radosti místních se jim častěji ukazuje. Až se turisté vrátí, zvěř se zase stáhne zpět do lesů. Lipensko je výjimečné mikropopulací losa, zvykli jsme si na rysy, bobry, máme tu tetřívky a tetřevy, ale i sovy a dravce v míře jinde nevídané. Vlci jsou tu stále častější,“ řekl.

Dodal ale, že obyvatelé obcí z okolí lipenské přehrady by i přes zážitky z posledních týdnů spíše přivítali obnovení turistického ruchu, který řadu z nich živí. „Upřímně se na to už všichni těšíme,“ řekl.