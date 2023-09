V obvykle nepřístupných dílnách kláštera Plasy lidé vyzkoušeli 20 starých strojů

Plasy (Plzeňsko) - Ve výjimečně přístupných prostorách hospodářského dvora plaského kláštera si dnes mohli lidé prohlédnout a vyzkoušet přes 20 strojů starých 100 a více let - v přípravně, slévárně, kovárně, topůrkárně, svařovně i lakovně. Den zednické lžíce, kterou si mohli vyrobit, pořádalo osm let fungující Centrum stavitelského dědictví (CSM) Národního technického muzea. Loni jím prošlo přes 20.000 návštěvníků a letos už téměř také. ČTK to řekl vedoucí centra Ivo Kornatovský. Podle něj jsou Plasy "učebnicí architektury", připomínají zakládání staveb na vodě a skále, což tam zavedl mnišský řád cisterciáců, který si vážil půdy a nestavěl na polích.

Fotogalerie

Lidé si zkoušeli práci řemeslníků a snažili se pochopit principy strojů poháněných motory s koženými řemeny. "V přípravně se stříhá, řeže a brousí plech. V kovárně lidem vykovou esíčko na propojení plechu s topůrkem (držadlem), které přivaří na staré bodové svářečce. V lakovně si lidé mohou topůrka namořit do šesti odstínů," řekl vedoucí. Takto vyrobená lžíce se podle něj dá kromě zednického nahazování používat na zahradě, na krájení dortů i na servírování.

Budovy hospodářského dvora kláštera i kancléře rakouského císařství Metternicha, kde byly původně stáje a sklady krmiv, pivovar s lihovarem a sklepy, zachraňuje Národní technické muzeum. Vlastní zhruba polovinu areálu kláštera. Za minulého režimu tam byly sklady statku, zeleniny a družstva Jednota. Až po vzniku centra tam vznikly dílny, kde budou tvůrčí dílny pro školy a veřejnost. Teď tam centrum připravuje truhlářskou dílnu se starými stroji, které už má. Muzeum projektuje i několikapatrový depozitář ve sklepích. Budou tam uloženy posbírané věci ze zanikajících budov.

Centrum představuje v expozici stavitelství podle pater od základů domu až po krov. "Velmi oblíbený program pro nejmenší až středoškoláky je 'statika hrou', mohou si také postavit malou roubenku a osahat truhlářskou dílnu," řekla muzejní pedagožka Alžběta Kratochvílová. Děti dnes mohly stavět dům z malých cihel s kukuřičnou maltou jako funkčním pojivem.

Podle Jana Trnky se centrum snaží o to, aby lidé viděli hodnoty ve starých stavebních prvcích, a vysvětlují jim, že ne vždy je nutné měnit okna. "Že to ničí architekturu. Motto naší expozice je: Kdo zná, neničí," řekl.

Podle Kornatovského jsou v CSM od loňského léta středověké stavební stroje - funkční modely jeřábu a beranidla.

"Máme tu také kompletně vybavenou dílnu rodiny Fousků z Městce Králové, která byla darována Národnímu technickému muzeu. Zrestaurovali jsme stroje a teď slouží k ukázkám a vzdělávání," řekl restaurátor Václav Holásek z nedalekých Nebřezin.