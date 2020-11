V oborech navázaných na turismus může ztratit práci 200.000 lidí

Praha - Koronavirová krize v cestovním ruchu může způsobit ztrátu až 200.000 pracovních míst v navazujících odvětvích. Spotřeba cestovního ruchu se podle posledních analýz letos propadne o zhruba 54 procent na 139 miliard korun. Při příležitosti představení strategie na dalších pět let státní agentury CzechTourism to ve virtuálním vysílání řekl její ředitel Jan Herget.

Pandemie, kvůli které se prakticky zastavil cestovní ruch, způsobila problémy nejen v samotném cestovním ruchu, který zaměstnává asi 250.000 lidí. Pokud přičteme návazné obory jako jsou pekaři či prádelny, na které koronavirus a související vládní opatření dopadají nepřímo, dostaneme se podle Hergeta na mnohem vyšší počet. Zda se pracovní místa podaří udržet, bude podle něj záležet na tom, jak dopadne druhá vlna nákazy. "Pevně věřím tomu, že podnikatelé najdou odvahu pokračovat dál, že stát jim pomůže a pomáhá, a že se nám povede společnými silami přežít," řekl. Vakcína nebo jasná pravidla pro cestování by měla napříště zamezit úplným uzavřením oborů.

S největší ztrátou se podle Hergeta potýkají velká města, nejvíce Praha, kde je propad o 80 procent. Naopak lépe jsou na tom například Jeseníky nebo Vysočina.

Velkým problémem je výpadek kongresového cestovního ruchu, který přinášel značné finanční prostředky, a to nejen v útratách za účastníky, ale i samotných účastníků. Podle CzechTourism zahraniční kongresový turista utratil v Praze za den 5756 korun, běžný turista 3300 korun. Velké lékařské kongresy či podnikatelské akce chybějí právě především ve velkých městech. Podle Hergeta bude dlouho trvat, než se podaří stav vrátit na předkrizovou úroveň.

Spotřeba zahraničních turistů v ČR loni činila 124 miliard, letos se propadne o 77 procent na 28 miliard korun. V případě domácích turistů se v letošním roce předpokládá pokles spotřeby o 26 procent na 67 miliard korun. Ostatní cestovní ruch jako služební cesty, výletníci či tranzit se propadne o 52 procent na 41 miliard korun.

Cestovní ruch loni tvořil tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.

CzechTourism nyní nepřipravuje masivní kampaň pro domácí turismus

Státní agentura CzechTourism nemá v současné době v rozpočtu peníze na velkou marketingovou kampaň na podporu domácího cestovního ruchu. Ani pro ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) to není aktuálně prvořadé téma. Ve virtuálním vysílání ke strategii CzechTourism na následujících pět let to řekli ředitel agentury Jan Herget a Hana Musílková z odboru cestovního ruchu MMR.

Materiál, podle kterého MMR plánovalo za reklamu na dovolené v České republice v médiích, na internetu a billboardech vydat dvě miliardy korun, vložil resort na konci července do připomínkového řízení. Rychle ho ale stáhl. Podle šéfky MMR Kláry Dostálové (za ANO) se jednalo o pracovní verzi, která neměla být prezentována. Vynaložení peněz tímto způsobem kritizovali zástupci cestovního ruchu i opoziční strany.

Podle Musílkové je v současné době prioritou, aby se Česká republika dostala mezi zelené země a mohl se obnovit turismus. Masivní kampaň na podporu domácího cestovního ruchu podle ní není nyní na pořadu dne.

Ve své nové strategii zařadil CzechTourism domácí cestovní ruch mezi pilíře svých aktivit. Jedná se o nejvýznamnější trh co do počtu návštěvníků, klíčový je pro mimopražské regiony. Dlouhodobě CzechTourism české cestovatele oslovuje přes portál Kudyznudy.cz a krajskými kampaněmi.

Češi v létě využívali tuzemská hromadná ubytovací zařízení více než dříve, přesto se jim nepodařilo vyrovnat výpadek zahraničních hostů. Do hotelů, penzionů a kempů přijelo podle Českého statistického úřadu ve třetím čtvrtletí téměř pět milionů tuzemských turistů, což byl meziroční nárůst o více než 17 procent. Počet hostů v ubytovacích zařízeních v ČR ale celkově meziročně klesl o 20,7 procenta na šest milionů.