V novele zákona chybí zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců

Ilustrační foto - Ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jeho náměstci představili novinářům výroční zprávu o stavu justice a priority ministerstva do konce roku, 23. srpna 2022, Praha.. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ministerstvo spravedlnosti navrhuje v novele zákona o státním zastupitelství sedmileté funkční období nejvyššího státního zástupce. Zpřesnění podmínek pro odvolání šéfa žalobců z funkce ale návrh v rozporu s programovým prohlášením vlády neobsahuje. Ministr Pavel Blažek (ODS) k tomu uvedl, že se koalice na problematice způsobu jmenování a odvolávání neshodla. Blažek očekává, že nad návrhem se ještě bude diskutovat ve vládě i v Parlamentu.

Návrh novely dnes ministerstvo odeslalo do připomínkového řízení. "Text předkládané novely byl schválen koaličními stranami, vyjma ustanovení o způsobu jmenování a odvolání nejvyššího státního zástupce. Proto je v textu zachován stávající právní stav s tím, že byla stanovena doba výkonu funkce nejvyššího státního zástupce," vysvětlil úřad na svém webu.

V programovém prohlášení vláda Petra Fialy (ODS) slíbila, že do konce letošního roku dokončí návrh novelizace zákona, která přinese změny v postavení vedoucích státních zástupců. "Konkrétně zavedeme funkční období, pravidla pro jejich transparentní výběr i podmínky jejich odvolání, včetně zpřesnění podmínek pro odvolání nejvyššího státního zástupce," napsala.

Podle aktuálního návrhu by tak i nadále platilo bez dalšího omezení či podmínek, že nejvyššího státního zástupce jmenuje a odvolává vláda na návrh ministra spravedlnosti, a to bez uvedení důvodu. Novinkou je omezení časově doposud neomezeného mandátu šéfa žalobců na sedm let. Návrh také výslovně stanoví, že nejvyšším státním zástupcem může být jmenován pouze státní zástupce s nejméně desetiletou právní praxí ve funkci státního zástupce, soudce či advokáta, "který svými odbornými znalostmi, profesními zkušenostmi, zkušenostmi s výkonem řídící funkce a morálními vlastnostmi dává záruky řádného výkonu této funkce".

Novela dodává, že nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a že se šéfem žalobců nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření - pokud nebylo zahlazeno.

Jádrem novely je stanovení jasnějších pravidel pro jmenování, odvolávání a funkční období dalších vedoucích státních státních zástupců - tedy šéfů vrchních, krajských a okresních státních zastupitelství. I jim návrh zavádí sedmiletý mandát a oproti stávající úpravě zmiňuje - obdobně jako nově u nevyššího státního zástupce - požadavek odborných znalosti a profesních zkušeností. Zatímco aktuálně lze ministrovi navrhnout do vedoucí funkce jakéhokoliv státního zástupce, novela počítá s povinnými výběrovými řízeními.

Výběrová komise má být pětičlenná, přičemž jednoho člena nominuje ministr a po dvou nejvyšší státní zástupce a vedoucí státní zástupce stojící v čele nejblíže vyššího státního zastupitelství. Ministr nebude muset návrhu na jmenování vyhovět, pokud navržený kandidát nebude splňovat "předpoklady pro řádný výkon funkce vedoucího státního zástupce" - svůj postoj ale bude muset písemně zdůvodnit.

Návrh také chce, aby vrchní a krajští státní zástupci mohli vykonávat funkci vedoucího u téhož zastupitelství nanejvýš po dvě funkční období za sebou. Odvolat vedoucí státní zástupce by mělo být možné pouze rozhodnutím vydaným v kárném řízení. Kárnou žalobu může podat ministr, případně výše postavení vedoucí státní zástupci.