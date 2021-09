V nové sezoně formule 1 by se sprinty mohly jet jako samostatné závody

Monza (Itálie) - Vedení formule 1 uvažuje o tom, že v nové sezoně udělá ze sprintů samostatné závody. S návrhem podle výkonného ředitele šampionátu Rosse Brawna přišli sami jezdci.

V probíhajícím ročníku zatím proběhly dva zkušební sprinty, které současně slouží i jako kvalifikace na nedělní závod. Body za umístění dostávají jen první tři piloti. Vítěz obdrží tři body, druhý dva a třetí jeden.

První sprint v Silverstonu vyhrál Max Verstappen z Red Bullu, podruhé se jelo v sobotu v Monze, kde zvítězil Valtteri Bottas z Mercedesu. Poslední sprint v sezoně by se měl jet v listopadu Brazílii.

Nový formát se setkal s příznivými ohlasy a v nové sezoně by se na žádost pilotů proto sprinty mohly stát plnohodnotnými závody s větším bodovým ohodnocením. Vedení formule 1 však podle Brawna nejprve musí vyřešit otázku kvalifikací.

V současnosti se jede kvalifikace na sprint v pátek, podle jednoho z návrhů by však mohla určit pořadí i pro nedělní závody. "Další krok je jasný. Musíme rozhodnout o tom, jestli ze sprintů uděláme samostatné závody," řekl serveru motorsport.com Brawn.

"Musíme se zamyslet nad tím, kolik by se za ně udělovalo bodů. A také jak rozhodneme o postavení na startu. Budeme jezdit kvalifikaci na sobou i neděli už v pátek?" uvedl Brawn.

Podle šéfa Ferrari Mattii Binotta je na rozhodnutí příliš brzy, připomněl však, že by se mu líbilo, kdyby se do nedělního závodu startovalo v opačném pořadí oproti stavu mistrovství světa.

"Myslím, že z pohledu zábavy a podívané by to mohlo být zajímavé. Ferrari to navrhovalo už na začátku původní debaty o zavedení sprinterských mini závodů," prohlásil Binotto.

Šéf Alpha Tauri Franz Tost by změnu uvítal, nesmí však narušit výsadní postavení nedělních závodů. "Nový formát se mi líbí, protože každý den se o něco jede. Musíme však stále mít na paměti, že vyvrcholením víkendu musí zůstat nedělní závod," uvedl.