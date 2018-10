Liberec - Historické autobusy, železniční přejezd i torzo nejstarší liberecké tramvaje z konce 19. století tvoří novou expozici Technického muzea v Liberci. Výstava je složena z věcí, které za více než 30 let shromáždili nadšenci do historie MHD z libereckého spolku Boveraclub. Pro veřejnost bude expozice otevřena od soboty v pavilonu C na bývalém výstavišti. Přibyly také třeba historické staniční sloupky, řídicí pult z tramvaje či fotografie a texty.

"Myslím, že si vybere každý. Někdo je na tramvaje, někdo je na autobusy, od každého máme kousek. Pak tady samozřejmě máme i takové zajímavosti jako jsou vraky původních libereckých tramvají," řekl dnes ČTK předseda Boveraclubu Tomáš Krebs.

Mezi exponáty je i torzo nejstarší liberecké tramvaje z roku 1897, jež byla později přestavěna na vlečný vůz. "Unikátní je tím, že přímo tímto vozem prokazatelně jeli Karel Höger a Dana Medřická při natáčení filmu Ošklivá slečna v roce 1959," dodal Krebs. V budoucnosti by podle něj chtěli vytvořit pojízdnou repliku této tramvaje.

V expozici s dvěma výstavními sály ale lidé neuvidí tramvaje, které Boveraclub využívá pro historické jízdy. Důvodem podle Krebse je, že k pavilonu zatím nevedou koleje od trati na Masarykově ulici. V expozici jsou ale tři tramvaje získané v zahraničí. Dvě přivezl Boveraclub z východoněmecké Jeny. Jedná se o soupravu jedenáctitunového motorového vozu a osmitunového vlečného vozu, který byl v roce 1967 vyroben v Praze. Vedle nich stojí čtyřnápravová tramvaj z roku 1916, jež vozila cestující ve švýcarské Basileji do roku 2002.

V hale jsou i tři historické autobusy. Nejstarší je Praga z roku 1947. "Je výjimečná tím, že je dvoudveřová. S největší pravděpodobností byla vyrobena jako zubařská ambulance pro ministerstvo zdravotnictví a teprve později byla předělána na přepravu osob," uvedl Krebs. V expozici je i modrobílý Robur, který v roce 1982 zahajoval provoz na autobusové lince 28 do Radčic, a Avie Ikarus. "Je to taková nevzhledná hranatá krabice," uvedl Krebs. Mezi exponáty je také auto Lada, jež připomíná, že dopravní podnik byl kdysi jedinou organizací, která směla ve městě provozovat taxislužbu.

Kromě dopravních prostředků jsou v pavilonu také fotografie, texty o historii dopravy v Liberci a Jablonci a artefakty ve vitrínách. "Unikátní jsou například modely tramvají, které vznikly už ve 20. letech minulého století," dodal Krebs. Exponáty patřící spolku mohli dosud zájemci vidět jen příležitostně při výstavách či oslavách různých výročí. Na vybudování expozice členové spolku s dalšími pracovali zhruba rok.

Technické muzeum je v areálu výstaviště od roku 2014, postupně ho rozšiřují nadšenci do staré techniky. Město, jemuž areál patří, je podporuje. Vše zaštiťuje spolek Technické muzeum Liberec a na vzniku expozic se podílejí sběratelé či jiné spolky, jako v případě Boveraclubu. Jsou tam i expozice věnované průmyslu, všeobecně dopravním prostředkům a luxusním automobilům.