V nouzovém stavu ubylo testů na HIV, méně je odhalených případů

Praha - Kvůli koronavirové nákaze a nouzovému stavu ubylo v Česku v březnu a dubnu testování na AIDS. Zatímco loni za tyto dva měsíce lékaři provedli celkem 233.000 testů a odhalili 40 případů nákazy virem HIV, letos bylo vyšetření 194.000 a nových pacientů 23. Vyplývá to ze statistik Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu.

"Nouzový stav způsobený onemocněním covid-19 se odrazil na celkovém počtu provedených vyšetření na HIV infekci v ČR," uvedl výkonný ředitel organizace Red Ribbon Miroslav Hlavatý. Spolek se zaměřuje na prevenci.

Od počátku sledování od října 1985 do konce dubna experti evidovali 3655 lidí s infekcí HIV. U celkem 684 nakažených se nemoc rozvinula. Zemřelo 315 pacientů. V letošním roce přibylo 65 nakažených, u osmi choroba AIDS propukla a čtyři lidé zemřeli.

V Česku se provádějí testy dárcům krve, těhotným ženám, při preventivních vyšetřeních, lidem s příznaky, kvůli získání mezinárodního potvrzení o bezinfekčnosti či na vlastní žádost. Letos za první čtyři měsíce jich zdravotníci udělali 452.400. Přibylo 65 nových pacientů. Loni za stejnou dobu bylo vyšetření 479.600, odhalených případů pak 78. Letos v dubnu národní laboratoř zaznamenala 11 nakažených - devět mužů a dvě ženy. Loni v dubnu bylo případů 17. Minulý rok v březnu test potvrdil infekci u 23 osob, letos u 12.

V roce 1985 odborníci zaznamenali první tři případy nákazy virem HIV. Pacientů každoročně přibývalo. Přes stovku se roční počet nově nakažených přehoupl v roce 2007, kdy dosáhl 121. Počet dál rostl a zatím nejvyšší byl v roce 2016, kdy lékaři evidovali 286 nových pacientů. Loni jich bylo 222.

Česko patří dlouhodobě k zemím s nižším výskytem nákazy. Zástupci neziskových organizací i lékaři ale poukazují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit. Často spoléhají i na moderní léčbu, díky níž pacienti mohou žít výrazně déle. Experti zdůrazňují, že i když současná terapie má už méně vedlejších účinků, přesto je stále nepříjemná a nemoc nevyléčí.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

Počet vyšetření a nových pacientů s virem HIV jednotlivých měsících letos a loni:

Vyšetření 2020 Nakažení 2020 Vyšetření 2019 Nakažení 2019 leden 119.703 19 100.497 16 únor 138.713 23 146.162 22 březen 95.129 12 121.959 23 duben 98.857 11 110.976 17 celkem 452.402 65 479.594 78

Zdroj: Národní referenční laboratoř pro HIV/AIDS